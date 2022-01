Alma Gêmea Viva estreia: reprise começa em janeiro de 2022

Sucesso de Walcyr Carrasco na faixa das 18h, Alma Gêmea vai substituir Paraíso Tropical no canal Viva no final do mês de janeiro. O folhetim conta a história de um amor eterno e se passa em duas fases, divididas com um intervalo de 20 anos. Alma Gêmea no Viva estreia quando? A emissora já oficializou a data.

Quando estreia Alma Gêmea no Viva?

O primeiro capítulo da reprise de Alma Gêmea vai ser exibida no dia 31 de janeiro de 2022 no canal Viva, uma segunda-feira. A exibição acontecerá na faixa das 15h de segunda a sábado, com reprises diárias às 23h45. Além disso, aos domingos, todos os capítulos que foram ao ar durante a semana serão transmitidos novamente, desta vez um seguido do outro, a partir do 12h30.

Na história da novela de Walcyr Carrasco, Rafael é um botânico. Ele se apaixona pela bailarina Luna, a dupla logo se casa e eles ganham um filho. O casal é feliz, porém, a inveja de Cristina, prima de Luna, bota tudo a perder. Após uma atitude da vilã, Luna é morta.

Rafael perde seu grande amor e também a vontade de viver, ele vira um homem amargo e 20 anos se passam até que a vida dele mude. Depois do salto no tempo no folhetim, Serena deixa a aldeia indígena em que mora e conhece Rafael. A moça é a reencarnação de Luna.

Como assistir?

Quando Alma Gêmea estrear no Viva, você poderá assistir de duas formas: a primeira delas é ao contratar um pacote de TV por assinatura que tenha o canal. Os preços vão variar de acordo com a empresa que presta serviço na sua região.

A outra maneira é assinando o plano Globoplay + Canais ao Vivo, que custa R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90 com o pacote anual. Assim, você terá mais de uma opção para assistir a novela. Se for do tipo que gosta de ver durante a exibição na televisão, é só clicar na aba “Agora na TV” no horário da novela e selecionar o canal Viva na plataforma streaming.

Se preferir assistir os capítulos a hora que quiser, o pacote Globoplay + Canais ao Vivo também te permite isso. Conforme a exibição de Alma Gêmea for acontecendo no Viva, os capítulos serão adicionados ao catálogo diariamente.

Quem é quem na novela Alma Gêmea?

Para quem não lembra, a novela é protagonizada por Flavia Alessandra, Dudu Moscovis, Liliana Castro e Priscila Fantin. A exibição original da novela Alma Gêmea, que agora estreia reprise no Viva, foi ao ar de junho de 2005 a março de 2006 na faixa das 18h da TV Globo.

Cristina – Flavia Alessandra

A personagem de Flavia é a vilã da trama, ela é prima de Luna e responsável pela morte da bailarina. Muito ambiciosa, a mulher sonha em se casar com Rafael para ficar rica. Quando Luna morre, passa a comandar a casa do viúvo com a desculpa que Rafael precisa de ajuda para criar o filho Felipe.

Luna – Liliana Castro

A mocinha é filha de Agnes, uma garota doce e que se apaixonou por Rafael logo na primeira vez que o viu. É baleada por Guto e morre ainda jovem. Anos depois, reencarna em Serena.

Serena – Priscila Fantin

A garota vivida por Fantin é mestiça, filha de uma mulher indígena com um garimpeiro. Ela cresceu em uma aldeia e se sente dividida em permanecer no local e se casar com José ou deixar a tribo e partir em busca de respostas para um sonho recorrente. Por conta de seu sonho, ela acaba no caminho de Rafael e se apaixona por ele.

Dudu Moscóvis é Rafael em Alma Gêmea que estreia no Viva

Antes um homem apaixonado e feliz, após a morte da amada o botânico Rafael se fecha para o mundo e mal liga para o filho. Ele é especialista na criação de rosas e tem um negócio bem sucedido que atinge o país inteiro, além de também vender para o exterior.

