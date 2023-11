Alvo de Irene, Angelina morre em Terra e Paixão?

Angelina (Inez Viana) é uma das maiores aliadas de Agatha (Eliane Giardini) e por isso também é responsável pela queda de Irene (Gloria Pires), chutada por Antônio (Tony Ramos) após descobrir o caso dela com Vinícius (Paulo Rocha). Por conta disso, ela tentará se vingar. Angelina morre em Terra e Paixão? Governanta será alvo da vilã!

Irene mata Angelina em Terra e Paixão?

Angelina não morre em Terra e Paixão, mas passará por um grande susto no capítulo desta quarta-feira, 8. Ela ficará na mira da arma de Irene, mas acabará salva por Luigi (Rainer Cadete), que aparecerá no momento exato do ataque da sogra e impedirá que uma tragédia ocorra na mansão dos La Selva, segundo adiantam os resumos de Terra e Paixão.

Irene não desistirá de sua vingança por conta da armação que expôs seu caso com Vinícius e fez com que Antônio pedisse o divórcio. Por isso, ela confrontará a empregada mais vez nos próximos capítulos da novela. Ela dirá para Angelina que ainda voltará a morar na mansão e deixará a personagem de Inez Viana assustada. A funcionária de Antônio terá medo do que a vilã será capaz de fazer para dar o troco. O primeiro passo da vingança de Irene será mandar um caixão endereçado para Agatha no dia do casamento da megera com Antônio, o que deixará muita gente assustada na cerimônia.

Embora Angelina tenha entrado no caminho de Irene de forma mais incisiva depois que virou uma espiã de Agatha na casa dos La Selva, sempre fofocando algo importante para a interesseira, Irene odeia a governanta há muito tempo, antes mesmo do retorno da personagem de Eliane Giardini. A megera tentou fazer o marido demitir a governanta logo no começo da novela, até sabotou alguns dos trabalhos dela na casa, mas o fazendeiro se recusou a mandar a veterana embora.

Em capítulos do mês de setembro, Irene foi ainda mais longe e enforcou Angelina. Ela não matou a governanta, mas a deixou horrorizada com a atitude. Por conta disso, Agatha resolveu dar uma lição em Irene e deu um susto na rival. Ela lhe deu um chá paralisante, o que deixou a mau-caráter vivida por Gloria Pires aterrorizada. Irene concordou em deixar a empregada em paz, mas a promessa não durou muito tempo.

Angelina vai ser enganada por Agatha

Embora considere Angelina uma aliada, Agatha é egoísta e só pensa nela mesma, por isso fará falsas promessas para a governanta para mantê-la ao seu lado. Os resumos mostram que Angelina vai fazer uma grande declaração de amor para Agatha no dia do casamento da megera com Antônio e receberá falsas esperanças, nos capítulos da segunda quinzena de novembro.

Com Irene divorciada de Antônio, Agatha correrá para ocupar o lugar da vilã e subirá ao altar com o ricaço, mas Angelina tentará convencer a mulher a não ficar com o fazendeiro, mas com ela, que já disse para a amiga o quanto ama ela. Para Angelina, Agatha é o grande amor de sua vida e por isso ela faz tudo o que puder por ela.

Mal sabe Angelina que Agatha não tem interesse nela e que a vilã já até debochou da colega, a chamando de "patética" pelas costas por conta da paixão da governanta, mas ela tenta não demonstrar que Angelina não tem as mínimas chances com ela, para manter a aliada ao seu lado.

Por conta disso, depois que ouvir a declaração de amor de Angelina antes de seu casamento com Antônio, Agatha responderá tudo o que a governanta quer ouvir, dirá que não ama Antônio e ainda fingirá que ficará com ela depois que conseguir colocar as mãos nos bens de Antônio.

