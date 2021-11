Amanisha novela Gênesis: qual será o final do papel de Isabel Fillardis

Amanisha, interpretada pela atriz Isabel Fillardis, só ganhou espaço na novela na reta final do folhetim, mas logo se tornou dos personagens mais importantes da sétima fase da novela. O final de Amanisha em Gênesis já foi revelado e os fãs da mulher devem ficar satisfeitos.

Final de Amanisha em Gênesis

A rainha viúva conseguirá um novo amor no final e terminará a novela casada, segundo o Purepeople. Depois de altos e baixos na relação com Potifar (Val Perré), com quem brigou algumas vezes por atitudes do general, o casal vai se entregar ao romance de vez.

De acordo com o roteiro adquirido pelo site, antes de finalmente se comprometerem de uma vez por todas, a dupla vai brigar por causa de ciúmes. Amanisha dirá em Gênesis que eles deveriam “deixar as coisas como estão”, pois ela pretende voltar ao seu país em poucos dias e o militar já deve ter várias mulheres aos seus pés. Para piorar a situação, o general não vai negar que realmente tenha pretendentes interessadas.

Pouco depois desta briga, Amanisha vai ficar reclusa no harém do faraó em Gênesis, mas Potifar irá até ela, mesmo que a entrada de homens no local seja proibida. O militar vai declarar o quanto gosta da mulher e que quer que ela seja sua esposa. A mulher é pega de surpresa pela revelação e os dois se beijam.

Assim, o casal finalmente conquista seu final feliz na novela Gênesis. Não foi revelado se por acaso o folhetim mostrará Potifar se mudando para Núbia com a esposa ou se após a união, a dupla não aparecerá mais na novela.

Potifar x Abumani

Quando chegou na novela Gênesis, no capítulo do dia 9 de novembro, Amanisha despertou o interesse de dois homens, Abumani, que já se apresentou para a rainha na língua materna de ambos, e Potifar, que há pouco havia esbarrado na ex-esposa.

Os dois acabaram em uma disputa pela mulher e o militar acabou vencendo. Porém, Abumani não ficará sozinho, o Purepeople também divulgou que o fiel amigo de José do Egito vai aparecer no último capítulo da novela com uma esposa e filho.

Como assistir o último capítulo da novela

O último capítulo da novela vai ser exibido na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, a partir das 22h45, depois do Jornal da Record. Porém, não foi divulgado se o desfecho de Amanisha e Potifar em Gênesis será mostrado mesmo no último episódio da trama ou antes, então fique de olho nos capítulos da reta final para não perder nada.

Para assistir ao vivo e de graça, é só sintonizar na TV Record no horário em que a novela deve começar ou acessar a aba ‘no ar’ do Playplus. Para os que perderem a exibição em tempo real ou estiverem com vontade de rever os capítulos, é possível assistir a qualquer hora no catálogo do streaming da emissora, mas apenas na condição de assinante da mensalidade de R$ 15,90. A partir de terça-feira, 23 de novembro, o canal exibirá A Bíblia:

Assista o trailer da nova novela:

Leia também:

Quantos anos viveu Jacó na novela Gênesis