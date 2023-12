Amaury Lorenzo: Ator que faz Ramiro é casado na vida real?

Um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, o ator Amaury Lorenzo, 38, dá vida ao popular personagem Ramiro, que tem um romance badalado com Kelvin (Diego Martins) na história. E na vida real, o coração do ator também está tomado? Famoso já revelou se está comprometido ou não.

Ator Amaury Lorenzo é casado?

Amaury Lorenzo está solteiro e no momento se dedica ao seu trabalho na novela Terra e Paixão como o personagem Ramiro. O famoso é discreto e não revelou se já teve romances com artistas, mas já admitiu que faz parte da comunidade LGBTQI+, matando a curiosidade de muitos.

A sexualidade do artista era muito discutida nas redes sociais desde que ele ganhou destaque como Ramiro, que luta contra seu amor por Kelvin por não aceitar sua orientação sexual. Com isso, em outubro de 2023, ele disse em entrevista para o Extra que faz parte da comunidade, mas não especificou com qual das letras se identifica. No entanto, ele deixou claro que não faz distinção e pode ser relacionar tanto com homens cis ou trans, assim como mulheres cis ou trans.

Amaury Lorenzo não compartilha muito sobre sua orientação sexual quando dá entrevistas e foca bastante no trabalho, mas voltou a falar sobre o assunto agora em dezembro de 2023, em suas redes sociais. O ator disse que recebeu ofensas e ameaças depois que venceu o prêmio de Ator Revelação do Domingão, em que competia contra Clara Moneke de Vai na Fé, e o próprio colega de elenco, Diego Martins.

Por conta disso, o ator chegou a desativar as redes temporariamente, mas depois voltou para a web para desabafar e citou sua sexualidade: "para o homem LGBTQI+ Amaury que já viu morte de frente inúmeras vezes pelo simples fato de ser quem eu sou, por tudo isso, para o Amaury, uma ameaça de morte não tem mais força".

Na declaração, o intérprete de Ramiro também revelou que foi vítima de preconceito ainda na infância e levou um tiro de chumbinho nas costas aos 9 anos de idade por fazer aulas de ballet.

Kelvin e Ramiro terão final feliz em Terra e Paixão?

Ao que tudo indica os fãs de Kelvin e Ramiro vão ter o que comemorar no final de Terra e Paixão, pois o casal tem caminhado para um desfecho feliz. O romance dos dois estava estagnado porque o capataz de Antônio (Tony Ramos) não tinha coragem de admitir seus sentimentos e se jogar no namoro com o garçom devido aos seus preconceitos, mas enfim ele se desprendeu disso e deu um belo beijo no amado.

O primeiro beijo do casal era muito esperado pelo público, que torce em peso para que eles fiquem juntos até o final da novela. A cena em que Ramiro admite seus sentimentos e se entrega para Diego fez barulho nas redes e foi comemorada entre os fãs por ter sido um "beijo de verdade", de língua, e não apenas selinho como muitos casais LGBTQIA+ da teledramaturgia.

Com isso, agora o casal deve engatar o romance de vez e ganhar ainda mais cenas de amor que embalarão a reta final da novela, já que Terra e Paixão tem apenas pouco mais de um mês no ar e será encerrada no dia 19 de janeiro. Até lá é pouco provável que o autor Walcyr Carrasco decida separar os dois ou matar um deles na história, já que Ramiro e Kelvin são muito amados entre o público e um dos casais mais comentados da trama.

