Terra e Paixão: quando Ramiro e Kelvin têm a primeira noite de amor?

Os espectadores de Terra e Paixão torcem para que Ramiro e Kelvin tenham a primeira noite de amor e fiquem juntos na novela. Os fãs de Kelmiro reclamam da demora para acontecer ao menos o primeiro beijo do casal, que vive apenas de "apertãozinhos", e questionam quando os personagens enfim vão engatar um relacionamento.

Ramiro e Kelvin vão ficar juntos?

Ainda não há data para a primeira noite de amor de Ramiro e Kelvin ou ao menos para um beijo apaixonado entre o casal. Os resumos das próximas semanas liberados no Gshow não indicam nenhum momento mais íntimo entre o capanga e o garçom, que devem continuar apenas nos apertõeszinhos.

Na verdade, nem ao menos se sabe se essa noite de amor irá acontecer, mesmo com a reclamação dos fãs nas redes sociais. Os personagens de Amaury Lorenzo e Diego Martins conquistaram uma legião de admiradores e se tornaram o casal favorito do público, que cobra dos autores e dos próprios artistas que os dois se beijem - o máximo que aconteceu até agora foi um selinho.

Nas redes sociais, espectadores acusam a Globo de apagar os casais LGBTQIA+ da trama. Isso porque o tratamento não é o mesmo dado aos romances heterossexuais, que protagonizam cenas quentes dia sim, dia não no horário nobre. Enquanto isso, Ramiro e Kelvin mal tem qualquer contato físico.

Quem também reclamou sobre o descaso com os casais homossexuais foi a atriz Renata Gaspar, que interpreta Mara em Terra e Paixão. Em sua página no Twitter, a atriz desabafou sobre a falta de enredo para sua personagem e Menah (Camilla Damião), com quem vivia um romance. "Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. 'É aquela tia que vive com a amiga dela'", escreveu.

Renata Gaspar também agradeceu o carinho do público e disse que só fez a publicação pois os espectadores também a perguntam sobre o casal - exatamente como acontece com Kelvin e Ramiro de Terra e Paixão. "Vamos até o fim naturalizar da forma que pudermos pois amamos as personagens e esse encontro", finalizou.

O público aponta que, apesar da Globo promover a diversidade em suas novelas e elenco, os casais LGBTQIA+ voltaram a ter pouco espaço no folhetim. Alguns internautas acreditam que a nova direção da teledramaturgia é conservadora e vem podando os romances. As queixas já haviam começado em "Vai na Fé" (2022), com Helena e Clara, interpretadas por Priscila Sztejnman e Regiane Alves, que também demoraram para engatar um romance. Na web, fãs afirmavam que diversas cenas de beijo entre as duas foram cortadas.

Enquanto o romance não vinga, os espectadores seguem fazendo críticas à maneira que o relacionamento de ambos estão sendo tratados pela Globo. "A lesbofobia na novela das nove da Globo. Não é à toa que Kelvin e Ramiro viraram um pastiche sem beijo. A Globo retrocede a passos largos na questão de diversidade sexual", escreveu o jornalista Fernando Oliveira. "É lamentável que os personagens Ramiro e Kelvin tenham se tornado um núcleo humorístico na novela Terra e Paixão. E a situação do beijo deles, que deveria ser algo tão natural, virou uma tolice tão pueril que está cansando", publicou o crítico de TV Sandro Oliveira. Terra e Paixão chega ao fim em janeiro. Até lá, é esperado que os dois assumam o relacionamento de fato.

