Bernadete Chocolate com Pimenta hoje: como está a atriz da 1ª fase?

Bernadete foi interpretada por Sarah Maciel na primeira fase da novela de Walcyr Carrasco, quando tinha apenas oito anos de idade. A garota interpretou a personagem antes de Kayky Brito, que viveu o menino tratado como menina por Jezebel (Elizabeth Savala). Hoje, ela tem outra ocupação.

Por onde anda Bernadete Chocolate com Pimenta hoje?

Sarah Maciel hoje tem 26 anos de idade e há tempos não aparece na televisão. Seu primeiro trabalho como atriz foi aos 4 anos de idade, quando fez uma participação no Sítio do Picapau Amarelo. Depois, em 2003, viveu Bernadete na primeira fase de Chocolate com Pimenta, antes de Kayky Brito assumir a personagem.

“Foi minha mãe quem me levou para fazer o teste para a novela. Quando terminou, eles disseram: ‘olha, todas as meninas são boas, mas a gente quer aquela mais parecida com o Kayky, que é a Sarah'”, contou em entrevista ao Jornal Extra na época.

A atriz trabalhou em outras novelas da Globo nos anos seguintes. Interpretou Letícia em Começar de Novo (2004), fez uma pequena participação em Alma Gêmea (2005), viveu Vilminha em O Profeta (2006) e a jovem Melina em Passione (2010).

O último papel de Sarah em novelas da Globo foi em 2011, quando ela interpretou a filha da personagem Gisela (Ângela Vieira) em Insensato Coração. Depois disso, a atriz fez apenas rápidas aparições em um capítulo de A Regra do Jogo (2015) e Rock Story (2017).

Além da Globo, Sarah Maciel ficou mais conhecida por interpretar Julieta na série Um Menino muito Maluquinho, da TVE Brasil em 2006, e Neca, no seriado Geral.com.

Hoje, Sarah tem outras ocupações e compartilha suas experiências profissionais nas redes sociais, como o LinkedIn. A jovem é formada em Publicidade e Propaganda e faz pós-graduação em Mídias Sociais, além de ter trabalhado como editora de vídeos em uma empresa de audiovisual. Atualmente, ela trabalha como videomaker em sua própria empresa, a Sarah Maciel Filmes. Ela também mantém um canal no YouTube onde fala sobre diferentes assuntos, desde viagens, challenges e outros assuntos.

Sarah é bastante ativa nas redes sociais e sempre posta recordações de seus papéis como atriz e cliques de sua rotina com família e amigos.

Por onde anda Kayky Brito?

Já Kayky Brito, hoje com 33 anos de idade, segue trabalhando em novelas fora da Globo. Seu último trabalho foi em 2021, quando esteve em Gênesis, da Record, interpretando o personagem Omar. Antes disso, ele atuou em Verão 90, em 2019, na emissora líder de audiência.

O ator já havia ficado famoso quando conquistou o papel de Zeca em O Beijo do Vampiro, que marcou sua estreia em novelas, mas foi depois do sucesso em Chocolate com Pimenta que ele emplacou mais trabalhos na Globo. Em 2005, esteve em Alma Gêmea, outro grande título de muita audiência do canal, no papel de Gumercindo.

Nos anos seguintes, esteve em Cobras & Lagartos (2006), Sete Pecados (2007) e Passione (2010), até decidiu se mudar para os Estados Unidos em 2012. Ele retornou ao Brasil dois anos depois e atuou em Alto Astral (2014), da Globo, e O Rico e Lázaro (2017), da Record.

Kayky é casado com a a jornalista paranaense Tamara Dalcanale com quem tem um filho, Kael, nascido em dezembro de 2021.

Quem estiver com saudades de assistir Kayky nas telinhas e relembrar a história de Bernadete pode assistir à edição especial de Chocolate com Pimenta, que começou em 26 de setembro na Globo. Os capítulos são exibidos de segunda a sexta às 14h40, horário de Brasília, dividindo o horário com os últimos capítulos de O Cravo e a Rosa. Depois do fim da história de Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis), a novela ficará no ar por mais tempo, até o início da Sessão da Tarde às 15h25.