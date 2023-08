Andrade morre na novela após ser atropelado?

O marido de Lucinda (Debora Falabella) foi vítima de Petra (Debora Ozório) em Terra e Paixão e agora lutará pela vida. A moça não prestará socorro após o atropelamento, mas o personagem de (Ângelo Antônio) será encontrado e levado para o hospital. Andrade morre na novela? Futuro do violento pai de Cristian (Felipe Melquiades) está definido.

Andrade morre ou não?

Andrade ficará em estado grave, mas conseguirá se recuperar, pois será achado a tempo por Lucinda, segundo mostram os resumos de Terra e Paixão. No episódio do acidente, preocupada com o marido após uma briga, ela saiu com o delegado Marino (Leandro Lima) na novela para procurar pelo homem, sem nem imaginar que ele havia sido vítima de um atropelamento.

No capítulo desta terça-feira, 8 de agosto, a funcionária da Cooperativa de Nova Primavera encontrará o corpo do personagem em meio a lixos e ele será levado ao hospital. O estado do pai de Cristian não será nada simples e ele passará algum tempo no hospital, mas alguns capítulos mais tarde receberá alta e poderá voltar para casa.

Petra não prestará socorro após atingir o bêbado, ela chegará em casa totalmente desesperada. Sem saber que Andrade não morreu, ela dirá para a família que é uma assassina durante sua crise nervosa. A jovem não confessará o atropelamento para a polícia, mas sua identidade não ficará escondida por muito tempo, pois no local do crime, Lucinda encontrará a placa do carro da caçula dos La Selva.

Marino (Leandro Lima) confrontará Antônio ( Tony Ramos) e dirá o fazendeiro que sabe que foi Petra quem atropelou o marido de Lucinda. No entanto, a riquinha não vai parar na cadeia, porque conseguirá um bode expiatório. Antônio pagará para o lavrador Ruan (Tairone Vale) assumir a culpa pelo acidente.

Lucinda fica com quem em Terra e Paixão?

Violento com a esposa e o filho em casa, a segunda chance de viver que Andrade ganhará na novela Terra e Paixão não fará com que a situação do personagem mude na trama. Ainda segundo os resumos, alguns capítulos após o acidente, Lucinda enfim largará o marido.

Resistindo ao delegado bonitão desde que o conheceu nas aulas de Krav Magá da academia de Odilon (Jonathan Azevedo), Lucinda finalmente cederá e vai beijar o policial depois que ele aparecer para lhe pedir ajuda na pousada usando apenas uma toalha.

Depois deste beijão, Lucinda decidirá expulsar o marido de casa. Ao que tudo indica nos resumos, ele não aceitará bem a situação e provavelmente atacará a esposa mais uma vez, já que é revelado no texto que eele será preso por Marino.

Nos capítulos seguintes, sem medo do marido e disposta a enfim colocar um ponto final na situação, ela comunicará a Andrade que vai contratar um advogado para tratar do divórcio e também a situação da guarda de Cristian.

Ciumento e violento sempre que bebe, é provável que Andrade não aceite bem a situação e persiga a ex-esposa. A sorte da personagem de Debora Falabella é que o relacionamento com o delegado da cidade, que já não gosta nada do marido tóxico da amada, pode lhe render proteção.

A pousada que o casal administra também deve ser alvo de brigas entre a dupla durante o divórcio. O local é a fonte de renda de Andrade, diferente de Lucinda, que é gerente da Cooperativa da cidade e ganha muito mais que o marido.