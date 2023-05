Aninha casa com Danilo? Casal vai se separar mais 1 vez

Veja se Aninha se casa mesmo com Danilo em Chocolate com Pimenta e o que acontece nos últimos capítulos da trama - Foto: Reprodução/Globo

Após descobrir que é pai de Tonico (Guilherme Vieira), Danilo (Murilo Benício) pediu Aninha (Mariana Ximenes) em casamento. A mocinha aceitou o pedido do amado, mas já chegou ao altar e deu para trás antes na novela Chocolate com Pimenta. Será que ela enfim se casa com o rapaz? Para a alegria dos fãs do casal, a dupla finalmente troca alianças dessa vez.

Aninha e Danilo se casam em Chocolate com Pimenta

Em breve na reprise de Chocolate com Pimenta o público irá acompanhar o casamento de Aninha e Danilo. Na versão original do folhetim de Walcyr Carrasco, o casal juntou as escovas de dentes nos capítulos 189 e 190 e falta pouco para os noveleiros conferirem as cenas na faixa Edição Especial.

Na reta final do folhetim, depois de uma tentativa frustrada, Danilo fica com receio que Aninha diga “não” para ele no altar mais uma vez, mas isso não acontece. A loira recuperou a confiança no namorado depois que descobriu que Barbara (Lilia Cabral) foi responsável por sua humilhação no baile e que Danilo nunca soube que era pai de Tonico. No grande dia, em meio a expectativa dos convidados para descobrir se a jovem seguirá com o casamento, ela diz o aguardado “sim”.

Após a troca de alianças, o padre Eurico (Renato Rabelo) os declara marido e mulher e a união é selada com um beijo apaixonado. Olga (Priscila Fantin) faz cena na igreja e desmaia ao assistir a cena, sendo amparada pelo soldado Peixoto (Angelo Paes Leme) e o pai Terêncio (Ernani Moraes).

Após o casório, Aninha consegue amolecer o coração de Elvira (Lucinha Lins), mãe de Danilo, e faz as pazes com a sogra, que havia tentado se livrar dela antes da cerimônia. Depois da festa em homenagem ao casal, Danilo e Ana Francisca seguem para a lua de mel e ganham uma noite de núpcias inesquecível.

Felicidade não dura muito e casal se separa em reta final

Após o casamento de Aninha e Danilo, a dupla demora até ganhar seu final feliz. Isso por culpa de Olga, que não se dá por vencida e decide atrapalhar o casal em uma última vingança que promete acabar com o relacionamento de vez. Para separar Ana Francisca de seu ex-namorado, a filha do delegado se junta mais uma vez com Barbara e consegue com que o palhaço do circo pinte um quadro em que a personagem de Mariana Ximenes está na nua.

Depois que a pintura fica pronta, as vilãs conseguem trocar o quadro pintado pelo palhaço por um retrato que Miguel fez da mocinha. Quando Danilo se depara com a obra de arte, fica possesso de ciúmes e não acredita nas palavras de Aninha, que nega ter posado nua para o filho de Ludovico (Ary Fontoura).

A situação é um baque para o relacionamento e os dois se separam. Para piorar, nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta, Danilo decide tentar tomar Tonico de Aninha e pede pela guarda do filho, prometendo que irá acabar com a reputação da esposa no tribunal. Por conta disso, Ana Francisca decide fugir.

Aproveitando que Miguel sairia em viagem com seu balão, a loira planeja pegar o filho e ir embora com ele. Durante este período em que a protagonista se prepara para escapar, Guilherme (Rodrigo Faro) e o soldado Peixoto contam a verdade sobre a troca de quadros para Danilo e mostram o verdadeiro retrato pintado por Miguel.

Desesperado, Danilo corre atrás de Aninha, mas fica devastado ao ver que a esposa e o filho já partiram no balão de Miguel. Para sua sorte, o vento leva o trio de volta a cidade de Ventura e assim ele consegue reencontrar a amada para se explicar. Os dois se acertam e finalmente ganham o aguardado final feliz. Aninha engravida novamente e dessa vez dá luz a uma menininha, que ganha o nome de Carmem.

