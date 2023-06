Antes e depois de Thadeu Matos, o Bruno de Senhora do Destino

Thadeu Matos interpretou Bruno em Senhora do Destino (2004) quando tinha apenas 12 anos de idade. Hoje, quase duas décadas depois da exibição original da novela, ele segue se dedicando às artes, mas com foco no teatro e dublagem. Veja o antes e depois do ator.

Como está Thadeu Matos hoje?

O ator que interpretou Bruno em Senhora do Destino hoje tem 32 anos de idade. Depois de fazer sua estreia na televisão no folhetim de sucesso da Globo, o artista se formou em teatro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e seguiu tendo os palcos como seu principal trabalho.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, em maio de 2023, o ator revelou que a dedicação aos palcos fez com que a TV e o cinema ficasse em segundo plano. “O teatro exige dedicação. É muito tempo de ensaio, preparação… Eu trabalho em companhias e em grupos de pesquisa. Parte dos trabalhos que fiz teve temática LGBTQIA+. Especialmente “A noite em claro”, que falava, entre outras coisas, de uma onda de crimes de garotos propagandas que assassinavam seus clientes. Eu não sou um ator que se dedica especificamente a tratar dessa temática, mas acho importantíssimo também falar sobre o assunto, seja no teatro ou no audiovisual”, disse.

Além do trabalho no teatro, Thadeu Matos também é dublador. O artista já emprestou sua voz para o personagem Dr. Spencer Reid, da série “Criminal Minds”, Hughie, do seriado “The Boys”, além de animações.

Senhora do Destino foi a única novela que o ator participou como personagem fixo – ele também fez uma breve participação em “O Tempo Não Para” (2018). Bruno era filho de Leila (Maria Luisa Mendonça) e Reginaldo (Eduardo Moscovis), irmão de Bianca (Marcela Barrozo) e neto de Maria do Carmo (Susana Vieira). O objetivo de seu pai era tornar o filho “o deputado federal mais jovem do Brasil” quando ele completasse 22 anos, o que faz ele ter uma imagem de pedante e metido, mas só faz isso para impressionar o patriarca já que o que ele gosta de verdade é se divertir com os outros adolescentes da sua idade.

Senhora do Destino foi reprisada em 2009 e 2017 no Vale a Pena Ver de Novo e agora ganhou mais uma exibição no canal fechado Viva. A trama obteve a maior média de audiência da década, para a faixa de horário em que foi exibida, em sua exibição original, entre junho de 2004 e março de 2005, com 50.31 pontos de audiência.

A trama está no ar no Viva desde março e deve seguir na programação até dezembro, se o canal manter o mesmo número de capítulos, 221. No entanto, é possível que a reprise sofra cortes e termine antes.

Veja: Morte de Miriam Pires no ar mudou novela Senhora do Destino

Por onde andam as crianças de Senhora do Destino?

Além de Thadeu Matos, Senhora do Destino também contou com outros ex-atores mirins em seu elenco, mas poucos deles seguiram carreira na televisão.

Marcela Barrozo, a Bianca, passou a trabalhar em novelas da Record, como Bela, a Feia (2009), Vidas em Jogo (2011), Os Dez Mandamentos (2015) e Gênesis (2021), mas atualmente também cursa Odontologia.

Agles Steib, o Maikel Jackson, também fez alguns trabalhos depois de Senhora do Destino, incluindo Paraíso Tropical (2007), Guerra e Paz (2008), além de alguns filmes e a série da Netflix Lilyhammer (2012), mas hoje segue carreira como escritor, cineasta e teólogo.

Já Jessica Sodré e Ramon Motta, a Lady Daiane e o Leandro, não seguiram carreira na televisão. Ela se tornou professora de teatro, preparadora de elenco, produtora e articuladora cultural, enquanto ele é formado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Veja: Os 15 melhores bordões da novela Senhora do Destino