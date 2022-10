Brisa e Oto se beijam? Hacker se declara para a mocinha em Travessia

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Oto (Rômulo Estrela) finalmente vai começar a demonstrar seus sentimentos por Brisa (Lucy Alves) e além de ajudar a mocinha mais uma vez, vai fazer uma proposta para a mãe de Tonho (Vicente Alvite). Mas afinal, quando Brisa e Oto se beijam na novela?

Brisa e Oto se beijam em Travessia? Romance começa a engatar

As cenas que os fãs de "Brisoto" finalmente esperam estão próximas de irem ao ar em Travessia. Nas próximas semanas, o hacker pedirá para Vandami (Raul Gazolla) viabilizar o encontro ele e a protagonista, já que agora a mocinha está morando na Vila Isabel.

O rapaz misterioso vai se oferecer para levar Brisa para o Maranhão no avião da empresa em que trabalha. A protagonista vai contar sobre o novo encontro com o hacker para Karina (Danielle Olímpia), que dirá para a amiga que Oto está apaixonado por ela.

Brisa aceitará ir para São Luis com Oto e quando chegar em sua terra natal, terá a grande decepção ao saber que Ari (Chay Suede) ficou no Rio de Janeiro e ainda levou seu filho com ele. Também chegam aos ouvidos dela os rumores de que seu amado irá se casar com outra mulher.

Revoltada com o arquiteto, Brisa garantirá para Tininha (Camila Rocha) que Ari não ficará com Tonho e volta para o Rio de Janeiro para recuperar a criança.

Depois que a protagonista estiver sofrendo com a decepção amorosa, Oto fará uma proposta para a maranhense. O hacker aproveita que a mocinha foi abandonada pelo noivo e fala sobre seus sentimentos para ela. Ele ainda faz uma proposta irrecusável para Brisa a convida para recomeçar a vida com ele em Portugal - a Globo ainda não divulgou a data em que a cena irá ao ar.

Oto continuará ajudando Brisa enquanto a maranhense estiver no Rio de Janeiro em busca de Ari e Tonho. Até mesmo Creusa (Luci Pereira) vai perceber que a afilhada está gostando de Oto.

Por enquanto, ainda não há cenas em que Brisa e Oto se beijam liberadas no resumo. No entanto, o romance dos dois não deve demorar muito engatar já que eles estão cada vez mais envolvidos.

Quando Ari e Brisa vão se reencontrar?

O reencontro de Ari e Brisa está marcado para o capítulo que vai ao ar em 5 de novembro, sábado. Em primeiro momento, a maranhense não vai acreditar nas desculpas do ex-noivo, mas vai se deixar ser seduzida por ele.

Apesar de Ari garantir a mãe de seu filho que quer ficar com ela, os dois vão travar uma guerra por Tonho. Isso porque o arquiteto dirá que vai encontrar ela e a criança em um hotel para que eles possam retornar juntos para Mandacaru, mas o rapaz não irá aparecer.

A protagonista se esconderá com o filho na casa de Marineide (Flávia Reis), mas arranjará um problemão já que poderá ser acusada de ter sequestrado Tonho. Será Helô (Giovanna Antonelli) que avisará a Creusa que a afilhada vai precisar de um advogado.

Quando Ari se der conta que sua noiva sumiu com Tonho, ele começará a investigar o paradeiro da criança. Ele vai encontrar o taxista que conduziu a moça e seu filho e pedirá para que ele o leve para o mesmo local. O arquiteto chegará na casa de Marineide e explicará que, depois que conversar com Guerra (Humberto Martins), voltará para buscá-la com o menino.

Mas Brisa não acredita no rapaz e pega dinheiro emprestado com Creusa para voltar sozinha com Tonho ao Maranhão, contrariando as recomendações de Helô.

Quando estiver na rodoviária, a protagonista será surpreendida pela presença de Oto. Ela não conseguirá ficar com Tonho, já que o menino começa a sentir falta da vida proporcionada por Guerra. O empresário ajudará o arquiteto a brigar pela guarda da criança, mas Brisa não desistirá tão fácil.