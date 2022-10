Quando Brisa encontra Ari em Travessia?Veja como será a cena

O destino separou os personagens de Chay Suede e Lucy Alves logo no começo da novela e o público tem aguardado ansiosamente pelo momento de quando Brisa encontra Ari novamente. Em breve, a esperada cena vai ao ar em Travessia e o casal ficará cara a cara depois de descobertas da mocinha.

Quando Brisa encontra Ari na novela?

No sábado da próxima semana, capítulo do dia 5 de novembro, será quando Brisa encontra Ari na novela Travessia. A revelação foi feita pelos resumos cedidos pela TV Globo e o momento marcará o final do capítulo do fim de semana. O reencontro será orquestrado por Dante (Marcos Caruso) e será realizado em um hotel.

Tudo vai acontecer depois que Brisa retornar para Mandacaru. Após fracassar na procura por Ari na cidade maravilhosa e trabalhar como lavadora de pratos para se manter, Brisa vai aceitar uma proposta de Oto (Romulo Estrela). O hacker vai oferecer levar a mulher de volta ao Maranhão no avião da empresa em que trabalha.

Brisa aceitará a proposta e voltará para sua cidade. Ela surpreenderá a sogra Núbia (Drica Moraes), que já fez questão de fazer a fofoca sobre Brisa estar com outro homem em São Luís chegar aos ouvidos do filho. Quando pisar novamente em Mandacaru, Brisa vai ter uma notícia terrível: ela vai ouvir que Ari vai se casar com outra mulher, Chiara (Jade Picon), e que seu filho Tonho (Vicente Alvite) está com o rapaz no Rio de Janeiro.

Brisa terá uma briga com Núbia e então retornará ao sudeste para recuperar Tonho. Ao chegar por lá, ela se encontrará com Dante e a delegada Helô para compartilhar sua história. O professor então vai contar tudo para Ari, que ficará chocado.

O personagem de Chay Suede confessará que ainda ama a mulher e nunca deixou de querer Brisa. Dante então vai avisar Brisa que Ari quer encontrá-la em um hotel. Brisa irá ao encontro, pois quer o filho de volta. Em seguida, é então que o momento quando Brisa encontra Ari acontece.

O momento marcará o final do capítulo e promete ser regado a muita emoção. Os resumos a partir de 7 de novembro ainda não foram divulgados, então não se sabe até então se Brisa irá retomar o relacionamento com Ari e como ficará a situação do casal.

Núbia vai tentar sabotar a nora

Não é segredo para ninguém que Núbia não gosta de Brisa e acha que a mulher não está à altura de seu filho. Ela não perdeu tempo em contar para Ari a fofoca que ouviu de Adalgisa sobre supostamente Brisa estar se divertindo com outro homem na capital.

Com o retorno da nora, ela ficará furiosa, mas terá um trunfo na manga. Como Brisa aceita a proposta de viajar com Oto, Núbia vai conseguir fotos de Brisa ao lado do hacker no aeroporto antes de quando Brisa encontra Ari na novela.

Ela mostrará as imagens para Adalgisa e dirá que agora tem provas para usar contra a nora. Ainda não foi revelado o que Núbia fará com as fotos, se as enviará para Ari, tentará chantagear a mãe de Tonho ou fará algo ainda pior.

Já foi revelado que Brisa ficará interessada em Oto no futuro do folhetim e que por isso seu coração se dividirá entre Ari e o hacker. No entanto, até o momento o romance entre os dois ainda não ganhou vida. Nenhum beijo rolou entre a dupla e os dois não tem uma relação totalmente amigável por enquanto, já que Brisa foi parar na cadeia por causa de Oto.

Núbia já espalhou vários boatos pela cidade:

