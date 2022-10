Enquete: Brisa deve ficar com Oto ou Ari?

Brisa deve ficar com Oto ou Ari na novela Travessia? Personagens do triângulo amoroso são dos atores Romulo Estrela (à esquerda), Lucy Alves (centro) e Chay Suede (à direita) - Foto: Reprodução/Globo

O futuro da personagem de Lucy Alves na novela de Gloria Perez promete um triângulo amoroso que vai balançar o coração da moça e também do público. Brisa deve ficar com Oto ou Ari no final da trama de Travessia? Queremos saber sua opinião sobre o futuro da moça.

Por enquanto, nem mesmo a autora Gloria Perez sabe se Brisa deve ficar com Oto ou Ari na novela. Antes da estreia do folhetim, durante as coletivas de imprensa que foram organizadas para divulgar a trama, a escritora contou que o final da mocinha vivida por Lucy Alves não está definido.

A autora contou que o triângulo amoroso de Brisa, Oto e Ari vai sofrer várias reviravoltas ao longo da história e a cada momento o público vai ficar do lado de um personagem diferente. "Não sei com quem ela termina. Novela é igual a vida, tem um ponto de partida, mas a gente desconhece o ponto de chegada", comentou Perez.

Porém, se depender do público a questão de se Brisa deve ficar com Oto ou Ari já tem uma resposta e o hacker ganha a competição. Ari tem recebido diversas reclamações na trama desde o começo. O personagem de Chay Suede é criticado por largar a mulher e o filho no Maranhão e se aventurar no Rio de Janeiro com Chiara, jovem com quem começou um relacionamento.

Qual é a sua opinião sobre: Brisa deve ficar com Oto ou Ari? Vote na enquete e nos diga qual deve ser o futuro da protagonista de Travessia!

o ari é tão lixo que nem a chiara merece ele #Travessia pic.twitter.com/P7iaidT6Nq — luh 🛫 (@luhcomenta_) October 23, 2022

O Ari conhece a Brisa desde a infância e nem tá ligando pro sumiço dela, e vivendo um romance adolescente horrível, o Oto conviveu com ela por dois dias, e tá mais preocupado em ajudar ela do que o marido lixo que além de não tá nem aí pra ela, esqueceu do filho tbm.#Travessia — Patrícia 🌻 (@eu_patty1) October 23, 2022

Triângulo amoroso - História dos casais

Brisa deve ficar com Oto ou Ari? Com um, a moça tem uma história longa e com o outro uma trajetória recente. Brisa e Ari estão juntos desde a adolescência. Os dois moram na pequena cidade de Mandacaru, no interior do Maranhão, e convivem desde sempre. O interesse nasceu ainda cedo e desde então eles nunca haviam se separado, mesmo que Núbia (Drica Moraes), a mãe de Ari, odiasse a moça. A sogra não acha a nora boa o suficiente para seu filho, arquiteto e estudioso.

Ao longo da jornada compartilhada pelo casal, Brisa e Ari tiveram um filho, o pequeno Tonho (Vicente Alvite). Brisa é quem faz o trabalho pesado e sustenta a casa, enquanto Ari se divide entre viagens a capital do estado, São Luís, e sua casa em Mandacaru, por causa do mestrado.

Tudo começa a dar errado para o casal quando Ari vê uma oportunidade de viajar ao Rio de Janeiro. Ele é motivado a conhecer o sudeste por causa da construtora de Guerra, que quer montar um shopping futurista e por isso deseja derrubar um dos casarões do Maranhão.

Depois que Ari viaja, o rapaz começa a investigar a construtora de Guerra e por isso acaba esbarrando em Chiara, a filha do empresário. Pouco depois, ele começa um romance com a moça. A estadia do rapaz no Rio de Janeiro se estende e ele perde até mesmo o aniversário do filho. Por isso, Brisa fica desconfiada e resolve ir atrás do marido.

É então que ela passa por um momento traumático. Por causa de uma fake news, Brisa é confundida com uma suposta sequestradora de crianças e é quase linchada na rua. Ela foge e acaba se escondendo no porta malas do carro de Oto. É então que Brisa conhece o personagem de Romulo Estrela.

A moça conta sua história para o rapaz e ele a ajuda, levando-a de carro até o Rio de Janeiro. No entanto, quando os dois se despedem na cidade maravilhosa, um guarda vê a arma de Oto e os dois acabam presos. Para o azar da moça, Oto mente em seu depoimento e Brisa é a única acusada do crime.

A mãe de Tonho passa 2 meses na cadeia, sem que Ari ou qualquer membro de sua família saiba seu paradeiro. Depois dos dois meses atrás das grades, ela recebe a visita de Oto, que resolve ajudá-la e contrata um advogado. Obviamente, a moça fica com raiva do hacker, já que ele foi a causa de seus problemas, mas aceita a ajuda.

Depois, os dois viajarão juntos e Oto levará a moça de volta ao Maranhão. Os dois continuarão entre encontros e desencontros no futuro da novela, que ainda não tem um final definido para a mocinha. Brisa deve ficar com Oto em Travessia? Vote!

