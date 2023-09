Após ser preso e torturado, Zelote morre na novela Jesus?

Procurado, Simão Zelote (Rodrigo Andrade) abriu mão de sua segurança quando fugiu do refúgio e resolveu visitar o túmulo do irmão Barrabás (André Gonçalves). O discípulo de Jesus acabou em uma emboscada e foi pego por soldados romanos. Na cadeia, seu sofrimento se agravou com torturas e maus-tratos. Será que Zelote morre na novela Jesus? Para a sorte do fiel, os seguidores do Cristo bolarão um plano para resgatá-lo.

Simão Zelote vai ser salvo na novela Jesus

Zelote não vai morrer na novela Jesus e nos próximos capítulos conseguirá voltar para o refúgio. Ele será salvo pelos discípulos, que conseguirão invadir a cadeia em que ele tem sido mantido preso.

Tudo começará com Madalena (Day Mesquita) conversando com alguns nobres, assim ela conseguirá uniformes romanos para que João e alguns outros discípulos consigam entrar na fortaleza despercebidos. Enquanto isso, outros integrantes da equipe colocarão fogo no depósito de armas dos romanos. A intenção não é causar um incêndio grande e com mortes, mas uma distração. Além disso, Quezia colocará alguns ervas na água dos soldados, o que deixará partes deles adormecidos.

Com alguns dos soldados dormindo e a outra parte deles ocupados com as chamas no depósito de armas, os seguidores de Jesus vestidos com as roupas dos romanos levarão mais alguns discípulos escondidos em uma carroça. Durante a confusão, todos entrarão na prisão e procurarão por Zelote.

Rapidamente, Zelote será encontrado e Pedro (Petrônio Gontijo) vai cortar as correntes que o prendem. Machucado e fragilizado, ele precisará ser carregado, mas por estarem em grande número, os discípulos conseguirão levá-lo embora. Todos conseguirão fugir sem causar nenhuma morte no local e Zelote reencontrará sua amada Betânia (Jéssika Alves) ao ser levado de volta.

Após a fuga, Zelote precisará se recuperar dos ferimentos, mas logo ficará bem novamente. Ele continuará entre os discípulos de Jesus e testemunhará mais alguns milagres do filho de Deus, como sua ressurreição após a crucificação. No final da novela Jesus, Zelote aparecerá feliz ao lado de Betânia. Suas últimas cenas são selando a união com a irmã de Lázaro (Vandré Silveira) em um casamento coletivo que une também Tadeu (Ricky Tavares) e Helena (Júlia Maggessi), Hélio (Raphael Montagner) e Quezia (Polliana Aleixo), entre outros casais.

Confira - Diabo da novela Jesus: como está a atriz Mayana Moura hoje?

Que dia acaba a novela Jesus?

A reprise da novela Jesus já está em reta final e com os dias contados nas telinhas da Record TV, o último capítulo do folhetim bíblico será exibido no dia 11 de setembro, uma segunda-feira. No dia seguinte, 12 de setembro, terça-feira, começa a substituta da faixa de horário das 21h45 de segunda a sexta-feira, a série canadense Quando Chama o Coração.

A produção estrangeira já foi exibida na Record antes, entre agosto e dezembro de 2021. Na época, o canal exibiu oito temporadas. Esses episódios serão reprisados mais uma vez e depois das oito temporadas, a emissora vai transmitir a nona temporada, ainda inédita no país. Por enquanto, a série continua em exibição na América do Norte e atualmente lança os episódios de sua décima temporada, ainda sem previsão de chegar por aqui.

A história da substituta da novela Jesus se passa no século 20 e é adaptação dos livros da autora canadense Janette Oke. A trama segue a vida da professora Elizabeth Thatcher (Erin Krakow), uma mulher culta e acostumada com a vida de luxo da cidade que decide se mudar para uma pequena cidade canadense para ensinar, a vila operária Coal Valley.

O local sofre por conta de um acidente na mina de carvão que matou muitos homens. Assim, várias família lutam para sobreviver e muitas mulheres assumem como chefes da casa para manter tudo em ordem. Elizabeth logo faz amizade com uma delas, Abigail Stanton (Lori Loughin), uma grande liderança em Coal Valley. Outra pessoa que transforma a vida da professora é oficial da polícia montada Jack Thornton (Daniel Lissing), que chega na cidade um pouco antes dela e mexe com o coração da personagem.

Assista a chamada da série na Record:

Leia também - Veja onde assistir as temporadas da série Quando Chama o Coração