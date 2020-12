As melhores séries de 2020 para maratonar agora mesmo

Apesar de muitas gravações terem sido suspensas, 2020 nos apresentou com diversas estreias de séries. Mas, você sabe quais foram as melhores séries de 2020?

Por isso, preparamos uma lista completa e indispensável para você assistir ou reassistir as séries que marcaram o ano de 2020.

Na lista, você vai encontrar séries que estrearam esse ano ou que tiveram uma nova temporada. Além disso, séries premiadas no maior prêmio para séries, o Emmy 2020. Então, prepare a pipoca e aperte o play!

As melhores séries de 2020

As séries foram selecionadas baseadas em números de espectadores, prêmios, indicações e muito mais. Por isso, você vai encontrar os mais variados gêneros para assistir.

O Gambito da Rainha

Para começar a lista, vamos falar sobre uma série que conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo. O Gambito da Rainha é uma série limitada da Netflix conta a história de uma órfã prodígio que faz uma grande carreira como enxadrista.

Estrelada por Anya Taylor-Joy, a série já contou com mais de 60 milhões de visualizações em seu primeiro mês de lançamento. Assim, a série é considerada uma das melhores do ano.

A série é limitada, ou seja, tem apenas uma única temporada e está disponível na Netflix. Conheça mais sobre a série que marcou 2020 aqui.

Dark (3ª temporada) – Melhores séries de 2020

Que a série Dark é uma das melhores da atualidade, nós já sabemos. A terceira temporada, então, nos prova essa teoria.

Lançada em 2020, a última temporada da série traz ainda mais mistérios sobre tempo e espaço. Além disso, Jonas precisa tentar evitar um acidente nuclear em Winden. As temporadas estão disponíveis também na Netflix.

Little Fires Everywhere

Mais uma série limitada que conquistou os espectadores por todo mundo. A série é uma produção da Amazon Prime Video e tem nada mais nada menos que Reese Witherspoon e Kerry Washington no elenco.

Em resumo, a série conta a história de uma família rica, Richardson, que tem a sua vida transformada quando Elena Richardson aluga uma casa em um bairro nobre para Mia Warren e a filha Pearl.

Com duas visões de mundo diferentes, Elena decide investigar o passado de Mia e muitas revelações são descobertas.

A série é um drama forte e com atuações espetaculares, além disso, traz uma narrativa envolvente e uma produção impecável. Little Fires Everywhere concorreu ao prêmio de Melhor Minissérie no Emmy 2020.

Nada Ortodoxa – Melhores séries de 2020

Outra série limitada que está na lista das melhores séries de 2020. A produção é baseada em uma história real de uma mulher nascida e criada em uma seita judaica em um bairro de Nova Iorque.

Ela decide, então, largar tudo e fugir para Berlim, onde ela busca vivenciar novas experiências, procurar a sua mãe e viver da música.

A série inspira-se na vida de Deborah Feldman e está disponível na Netflix. Ela também tem apenas uma temporada e tem sido muito bem aceita pelo público.

Succession – Melhores séries de 2020

Uma trama surpreendente. Succession levou prêmios importantes durante o Emmy 2020, inclusive, o prêmio de Melhor Série Dramática.

A série conta a história de uma família com diversos problemas internos para resolver, enquanto o patriarca está enfrentando um sério problema de saúde. Com 3 temporadas, a série está disponível na HBO Go.

The Mandalorian

Uma série para quem ama Star Wars. A segunda temporada de The Mandalorian foi lançada recentemente e já está fazendo sucesso com altos índices de audiência.

Assim, ela faz parte do universo galático que marcou gerações, a produção da Disney+ apresenta novos personagens e nos entrega histórias essenciais para toda a saga, como a história do Baby Yoda.

Assim, a série conquista novos fãs para o universo Star Wars e fideliza aqueles fãs mais antigos, que encontram referências e ligações durante toda a série.

The Good Place (4ª temporada) – Melhores séries de 2020

Para quem gosta de uma boa comédia, com humor inteligente e que exige um certo nível de referências culturais, The Good Place é uma ótima indicação.

Uma das melhores séries de 2020, a 4ª temporada chega para finalizar a trama de forma perfeita. Na última temporada, Eleanor torna-se a arquiteta do “Bom Lugar”.

The Boys (2ª temporada)

Uma série sensacional. Com estreia em 2019, The Boys tornou-se a série mais vista da Prime Video. A segunda temporada estreou no ano de 2020 traz ainda mais motivos para que a série seja bastante querida.

O subvertido mundo dos super-heróis está cada vez mais abalado e os Sete ganham uma nova integrante, enquanto a turma comandada por Butcher tenta destruí-los de vez. Confira mais sobre a série aqui.

