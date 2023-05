Assistir Terra e Paixão online: como acompanhar os capítulos

Trama está sendo exibida no horário nobre

A nova novela de Walcyr Carrasco vai ao ar no horário nobre da Globo, mas também é possível assistir Terra e Paixão online. Os capítulos ficam disponíveis na plataforma de streaming da emissora, mas é necessário ser assinante de um dos planos pagos.

Como assistir Terra e Paixão online?

Os capítulos de Terra e Paixão são disponibilizados no Globoplay de segunda a sábado, após a exibição na TV. Mas para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante da plataforma de streaming - os planos custam a partir de R$ 24,90, que podem ser pagos com cartão de crédito ou carteiras digitais.

O Globoplay libera gratuitamente apenas o sinal ao vivo da emissora, mediante cadastro. Quem deseja assistir Terra e Paixão mas está longe da televisão, pode baixar o aplicativo ou acessar a plataforma pelo navegador do celular no horário em que a trama estiver sendo exibida na Globo.

Se quiser assistir Terra e Paixão online a qualquer hora do dia, siga os passos:

Passo 1: entre no Globoplay pelo navegador ou, se preferir, baixe o aplicativo em um dispositivo móvel;

Passo 2: se você ainda não é assinante, será necessário adquirir um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo. Clique em 'assine já' no canto superior direito para prosseguir;

Passo 3: informe seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade;

Passo 4: escolha o pacote que deseja assinar e insira a forma de pagamento;

Passo 5: procure por 'Terra e Paixão' no campo de busca.

Veja: Petra de Terra e Paixão, Debora Ozório fez quais novelas

Que horas começa Terra e Paixão?

A novela Terra e Paixão vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília. Às quartas, é possível que a trama comece mais cedo se houver a exibição de alguma partida de futebol.

O folhetim está no ar desde o dia 8 de maio e seguirá na grade da emissora até janeiro, somando cerca de 200 capítulos.

A trama é de autoria de Walcyr Carrasco, que retorna ao horário nobre quatro anos depois de seu último sucesso, A Dona do Pedaço (2019).

A novela inicialmente se chamaria Terra Vermelha, mas teve que mudar de novo devido aos direitos autorais. Com temática rural, o público acompanha uma disputa por terras entre o poderoso Antônio La Selva (Tony Ramos) e a humilde professora Aline (Bárbara Reis) após o fazendeiro mandar matar o marido da protagonista para conseguir tomar o território.

Ao longo da trama, Aline se envolverá com ambos os filhos de seu rival, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro) - os dois ainda não sabem que estão apaixonados pela mesma mulher.

Quem canta a música de abertura?

A música de abertura de Terra e Paixão é 'Sinônimos', sucesso da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó que ganha uma nova versão com a participação de Ana Castela.

A faixa, lançada originalmente em 2004 , é um dos maiores sucessos da música sertaneja e já foi usada em ao menos outros três novelas da Globo. A primeira versão da canção foi gravada pela dupla em parceria com Zé Ramalho, que também gravou uma versão solo posteriormente.

Além do clássico, outras faixas também fazem parte da trilha sonora de Terra e Paixão. "Coração Cigano", de Luan Santana e Luísa Sonza, é a música tema do triângulo amoroso entre Aline, Caio e Daniel; "Tem que Sorrir", de Jorge e Mateus; Knocking On Heaven's Door, de Bob Dylan; Noturno (Coração Alado), de Fagner; entre outras.

Veja: Trilha sonora de Terra e Paixão: músicas da nova novela das 9