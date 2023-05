Petra de Terra e Paixão, Debora Ozório fez quais novelas?

A atriz Debora Ozório se destacou no ano passado na faixa das 18h e agora estreia no horário nobre da TV Globo como a personagem Petra de Terra e Paixão. A famosa de 26 anos de idade aparece nas produções da emissora há alguns anos e já teve passagem pela Record TV.

Quais são as novelas de Débora Ozório?

A primeira novela de Debora Ozório foi Totalmente Demais, dos autores Rosane Svartman e Paulo Halm, em 2015. A obra foi ao ar na faixa das 19h e mostrava a jovem aspirante a modelo Eliza (Marina Ruy Barbosa), dividida entre os amores de Jonatas (Felipe Simas) e Arthur (Fabio Assunção). Ozório fez uma participação pequena na trama e apareceu a versão jovem de Gilda, papel de Leona Cavalli, mulher que cozinhava muito bem e cuidava de um bar com o marido Dino (Paulo Rocha).

Depois deste pequeno trabalho, Debora Ozório migrou para a Record TV. Ela esteve na produção bíblico O Rico e o Lázaro (2017), como a princesa Nitócris. Seu tempo na emissora durou pouco e em 2018 ela retornou para a Globo e viveu a versão nova de Alzira na trama de Tempo de Amar, papel de Deborah Evelyn, que interpretava uma mulher preconceituosa e antiquada.

Neste mesmo ano, pouco depois da aparição em Tempo de Amar, Debora Ozório finalmente ganhou um destaque maior nas telinhas. Ela interpretou uma personagem fixa em Espelho da Vida, e não a versão mais jovem de alguém. Pat era sua personagem na trama de Elizabeth Jhin, uma adolescente que sonhava em ser atriz e fazia de tudo para participar do filme de Alain (João Vicente de Castro). Filha de Lenita (Luciana Paes) e Marcelo (Nikolas Antunes), Pat era fã do ator Mauro César (Rômulo Arantes Neto) e fantasiava que ele se apaixonaria por ela quando a conhecesse.

Após o destaque em Espelho da Vida, Debora Ozório fez algumas séries e filmes, até que ganhou mais um papel fixo em uma novela da TV Globo. Em 2022, a atriz interpretou Olívia em Além da Ilusão, primeira novela solo de Alessandra Poggi.

A personagem da garota cresceu como filha de Fátima (Patrícia Pinho) e Benê (Cláudio Jaborandy), mas um segredo rondava sua origem. Apenas Benê e Afonso Camargo (Lima Duarte) sabiam que na verdade a menina era a filha perdida de Heloísa (Paloma Duarte), que teve a criança arrancada dos braços ao nascer.

Debora Ozório teve grande destaque na novela, viveu algumas grandes tramas na fábrica em que trabalhava e também um romance com o padre Tenório (Jayme Matarazzo), que abandona a batina pela moça.

Após viver Olívia, sua maior personagem nas telinhas até então, Debora Ozório foi chamada para a nova novela de Walcyr Carrasco, Terra e Paixão, sua primeira aparição no horário nobre. Em 2023, a jovem vive Petra nas telinhas, filha caçula do poderoso fazendeiro Antônio La Selva (Tony Ramos) com Irene (Gloria Pires). A jovem é um pouco desequilibrada, tem vício em remédios de tarja preta e se envolverá com um italiano trambiqueiro ao longo da trama.

