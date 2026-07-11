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Adriana descobre fortuna escondida e fica rica em Quem Ama Cuida

Rica, personagem de Letícia Colin vai se vingar de quem a colocou na cadeia injustamente

Escrito por Anny Malagolini
Adriana descobre fortuna escondida e fica rica em Quem Ama Cuida FOTO: TV Globo

A novela Quem Ama, Cuida acaba de iniciar sua aguardada segunda fase, e as estruturas da trama das nove prometem balançar. A maior transformação dramática ficará por conta da protagonista Adriana (Leticia Colin). Após amargar seis anos na prisão por um homicídio que não cometeu, a fisioterapeuta deixará em definitivo o papel de vítima. Em uma virada espetacular antes mesmo do capítulo 100, Adriana descobre fortuna escondida e fica rica!

Como Adriana fica rica?

A origem da fortuna de Adriana está ligada ao falecido empresário Arthur Brandão (Antonio Fagundes), cuja morte a mocinha foi injustamente acusada. Pouco antes de ser assassinado, no mesmo dia do casamento dos dois, ele pretendia revelar a existência de uma bolada secreta à esposa, mas o crime interrompeu seus planos. Tempos depois, Adriana finalmente localizará um cofre misterioso deixado pelo marido, herdando recursos astronômicos que mudarão sua realidade para sempre.

Engana-se quem pensa que a nova milionária sairá gastando ostensivamente ou ostentando seu novo status. Com uma postura fria, calculista e muito estratégica, Adriana optará por manter a fortuna em segredo absoluto. A tática servirá para que ela continue agindo nos bastidores sem levantar as suspeitas da poderosa e temida família Brandão – incluindo o filho de Arthur.

Para que sua caçada aos culpados funcione perfeitamente, a fisioterapeuta recrutará um time de aliados fiéis:

  • Ex-colegas de cela: Lyris (Pri Helena) e Nancy (Jeniffer Nascimento), que conquistaram a liberdade junto com ela, darão suporte nas investigações de rua.
  • Inteligência familiar: Mau Mau (João Victor Gonçalves), irmão de Adriana, será o encarregado de rastrear podres virtuais e financeiros dos rivais.
  • Infiltração arriscada: Com o apoio do irmão, ela cogitará até usar uma identidade falsa para trabalhar infiltrada em uma associação de advogados.

Mesmo antes de pôr as mãos nas chaves do cofre de Arthur, o sangue de Adriana já ferve por justiça. O primeiro grande alvo da ex-presidiária será Ademir (Dan Stulbach). A protagonista invadirá uma palestra do renomado advogado criminalista para desmascará-lo diante de todos, acusando-o publicamente de ter subornado testemunhas para garantir sua condenação no passado.

Outro inimigo na mira é o mau-caráter Tom (Allan Souza Lima), vizinho que aceitou propina de Ademir para mentir no tribunal. Adriana já cruzará o caminho do pilantra para avisar que ele pagará caro por falso testemunho. Paralelamente, ela usará seus aliados para vigiar Dora (Mariana Ximenes) e flagrá-la em um caso extraconjugal com o próprio sobrinho do marido.

Acompanhe os próximos capítulos para ver a queda dos vilões!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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