Cinema & TV

Domingo Maior hoje na Globo exibe o filme O Protetor

Exibição começa após o Fantástico

Escrito por Anny Malagolini
Domingo Maior hoje Reprodução
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Para fechar o fim de semana com muita ação, o Domingo Maior de hoje, 19 de julho, traz o filme “O Protetor”. De acordo com a grade oficial de programação da TV Globo, o Domingo Maior está previsto para ir ao ar às 23h25 (horário de Brasília), logo após o Fantástico.

O que acontece no filme O Protetor?

Dirigido por Antoine Fuqua, O Protetor acompanha Robert McCall (Denzel Washington), um ex-agente de operações especiais que tenta levar uma vida tranquila e anônima após deixar o passado para trás. Sua rotina muda quando conhece Teri (Chloë Grace Moretz), uma jovem explorada por uma organização criminosa russa.

Determinado a ajudá-la, McCall volta a usar as habilidades que o tornaram um dos agentes mais letais de sua época. A partir daí, ele embarca em uma missão para enfrentar a máfia russa e proteger pessoas inocentes, transformando-se em uma espécie de vigilante que combate o crime onde a justiça falha.

O longa combina cenas de ação, suspense e drama, enquanto explora a transformação do protagonista e seu senso de justiça. Além de Denzel Washington e Chloë Grace Moretz, o elenco conta com Martin Csokas, Melissa Leo e Bill Pullman.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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