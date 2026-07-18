Cinema & TV

SBT vai transmitir o jogo França x Inglaterra da Copa ou não?

Jogo começa às 18h com transmissão na TV e internet

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir França x Inglaterra ao vivo Jogo hoje - Getty
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A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 entre França e Inglaterra, neste sábado (18), será transmitida pelo SBT. A partida também terá exibição pela Globo, além de opções na TV por assinatura e no streaming para o público brasileiro.

Onde assistir França x Inglaterra ao vivo

Quem quiser acompanhar a disputa pelo terceiro lugar poderá assistir ao jogo na Globo e no SBT (TV aberta). A partida também será exibida pelo sportv e N Sports (TV fechada), além da ge TV (via Globoplay) e da CazéTV (YouTube).

O SBT aposta em uma cobertura especial para o confronto. A transmissão começa às 18h (horário de Brasília) e terá Galvão Bueno na narração, com comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato. Nos estúdios da emissora, Nadine Basttos participa como analista de arbitragem, enquanto Muricy Ramalho integra a equipe como comentarista convidado para analisar o duelo que vale o terceiro lugar do Mundial.

Nesta edição, os direitos da Copa do Mundo foram divididos entre diferentes emissoras e plataformas. O SBT adquiriu um pacote de partidas do torneio, enquanto a Globo transmite jogos na TV aberta e no sportv. A CazéTV, por sua vez, exibe todos os 104 confrontos da competição.

O confronto entre franceses e ingleses reúne duas seleções que ficaram pelo caminho nas semifinais e agora brigam por um lugar no pódio da Copa do Mundo. A França tenta se recuperar após a derrota por 2 a 0 para a Espanha, enquanto a Inglaterra chega pressionada depois da virada sofrida diante da Argentina por 2 a 1. O vencedor encerra sua campanha com a medalha de bronze, enquanto a grande final entre Espanha e Argentina será disputada no domingo (19).

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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