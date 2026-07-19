Cinema & TV

Confira a Sessão da Tarde da semana de 20 a 24 de julho de 2026

Filmes começam após Além do Tempo

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde da semana Ingresso para o Paraíso - reprodução
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A Sessão da Tarde desta semana, de 20 a 24 de julho de 2026, exibe uma programação recheada de filmes clássicos e queridinhos do público na TV Globo para esse clima de férias. Entre os destaques está “Ingresso Para o Paraíso” com Julia Roberts, além de títulos de ação, drama e comédia que entram no ar logo após a reprise de Terra Nostra. Confira a lista completa dos filmes da Sessão da Tarde da semana.

Os Suburbanos: O Filme

Na segunda, o filme escolhido é Os Suburbanos. Jefinho sonha em conquistar a fama como cantor de pagode e acredita que qualquer oportunidade pode mudar sua vida. Determinado a realizar esse objetivo, ele faz de tudo para chamar a atenção de um poderoso dono de gravadora, inclusive aceitar o trabalho de limpar a piscina da mansão do empresário na esperança de ser descoberto. Entre situações inusitadas, muito humor e confusões típicas do universo suburbano, o personagem embarca em uma divertida jornada em busca do sucesso.. Começa às 15h45.

A Filha da Noiva

Em A Filha da Noiva, na terça-feira, Kate é surpreendida pela notícia de que sua mãe, Diane, decidiu se casar com o novo namorado. Acostumada a ter a mãe como sua melhor amiga e principal companheira, ela não reage bem à mudança e passa a enxergar o casamento como uma ameaça à relação entre as duas. Em meio aos preparativos para a cerimônia, mãe e filha enfrentam conflitos, inseguranças e situações divertidas enquanto tentam se adaptar a uma nova fase da família. Começa às 15h30.

O Clube dos Milagres

O Clube dos Milagres será exibido na quarta. Para que as mulheres de Ballygar sintam o gosto da liberdade, há apenas um sonho: ganhar uma peregrinação à sagrada cidade francesa de Lourdes. Começa às 15h30.

Ingresso Para o Paraíso

Na quinta, assista o filme Ingresso Para o Paraíso. Um homem e sua ex-esposa correm para Bali para impedir que sua filha se case. Enquanto tentam desesperadamente sabotar o casamento, a dupla brigona logo se vê reacendendo velhos sentimentos que um dia os fizeram felizes juntos. Começa às 15h30.

Descendentes

Descendentes será exibido na sexta-feira. Os principais vilões dos contos de fadas vivem isolados em uma ilha distante. Entretanto, quando o filho da Bela e da Fera está prestes a assumir o reino de Auradon, ele resolve permitir que os filhos de quatro vilões convivam e estudem na principal escola do local. É lá que Mal, filha de malévola; Evie, filha da rainha má; Jay , filho de Jafar ; e Carlos, filho de Cruela de Vil, precisarão decidir se seguirão o caminho dos pais ou se tomarão outro rumo. Começa às 15h25.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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