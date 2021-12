Carinha de Anjo: Gustavo termina a novela com Nicole?

Afinal, Gustavo termina com Nicole em Carinha de Anjo? Ao longo da trama, o personagem mexeu com alguns corações: torna noivo de Nicole, namora Verônica e também se envolve com Cecília. Mas com quem ele fica na novela do SBT?

Gustavo termina com Nicole em Carinha de Anjo?

Para quem detesta a vilã interesseira de Carinha de Anjo, então já pode comemorar: Gustavo não termina a novela ao lado de Nicole. O empresário rompe o noivado e se casa com Cecília no final do folhetim. Para completar, o casal terá um bebê.

A novela Carinha de Anjo não mostra cenas da gravidez de Cecília, nos momentos finais do folhetim há um salto no tempo e o público já assiste o aniversário de 1 ano de idade do filho casal. A pequena Dulce (Lorena Queiroz), que ficou muito feliz com a união, aparece no meio da comemoração, feliz com a família.

Em ambos os relacionamentos anteriores de Gustavo, o homem havia se envolvido com mulheres más, que não agradavam em nada Estefânia (Priscila Sol), prima do pai de Dulce. Nicole não queria saber de verdade sobre o noivo, depois que o empresário foi passado para trás por um de seus funcionários, a moça começou a agir de forma fria com Gustavo e já planejava seus próximos passos para encontrar um namorado rico.

Verônica foi desmascarada por Estefânia, que revelou para Gustavo que a moça havia feito chantagem emocional com Cecília, e por isso ela também se tornou passado para o personagem de Carlo Porto.

Qual o final de Nicole?

Gustavo não termina com Nicole em Carinha de Anjo e vai viver feliz ao lado de Cecília, e o que acontece com Nicole? Ela acha um novo partidão? Nada disso, a vilã tem um final bastante trágico depois de tentar sequestrar Dulce Maria para se vingar.

Em suas cenas finais na novela do SBT, a personagem de Dani Gondim vai até o aeroporto e embarca em um jatinho. Durante a viagem, o avião apresenta problemas e acaba sofrendo um acidente. A moça morre e o caso vai parar na televisão.

