Atores demitidos da Globo em 2021: veja lista de quem saiu da emissora

A saída de Camila Queiroz da Rede Globo polemizou nas redes sociais e entrou para os assuntos mais comentados da internet. Apesar da demissão da protagonista de Verdades Secretas ter parado os sites e programas de celebridades do país, essa não foi a primeira demissão da emissora em 2021. Relembre os principais atores demitidos da Globo em 2021:

Camila Queiroz está fora de Verdades Secretas

A atriz Camila Queiroz, que deu vida a Angel em Verdades Secretas, está fora da Globo. Protagonista, ela saiu da trama depois de polêmicas envolvendo o futuro da personagem e os atritos contratuais que rolaram entre a emissora e Queiroz. Em uma nota, a TV anunciou que Camila passou a integrar o time dos atores demitidos da Globo em 2021.

Camila acusou a Globo de querer puni-la por ter fechado contrato com a Netflix para apresentar o Casamento Às Cegas Brasil e, por isso, daria um fim trágico na história de Angel. Além do drama da demissão, a atriz também protagonizou um desentendimento com Walcyr Carrasco.

Lázaro Ramos – Atores demitidos da Globo em 2021

Um dos nomes mais conhecidos da emissora, Lázaro Ramos é um dos atores demitidos da Globo em 2021. Ele saiu da emissora depois de 19 anos de trabalho, o que aconteceu de comum acordo entre os envolvidos.

O ator, assim como Camila Queiroz, entrou para a lista de atores que não querem mais contratos de exclusividade com emissoras e apostam em serviços de streaming.

Ingrid Guimarães

Pouco depois do anúncio de Lázaro Ramos, foi a vez de Ingrid Guimarães usar as redes sociais para dizer aos fãs que não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora. Ela, que ficou famosa ao interpretar personagens de humor em obras como o sucesso ‘Sob Nova Direção’ e o remake da Escolhida do Professor Raimundo.

Ela entrou para a lista de atores demitidos da Globo em 2021 para entrar para o time da Amazon Prime Video. Ela fará produtos, séries e filmes exclusivos para o streaming.

Reynaldo Gianecchini – Atores demitidos da Globo em 2021

Assim como Camila Queiroz, Reynaldo Gianecchini também passou a integrar o time de contratados da Netflix. Ele saiu da Globo depois de 21 anos de contrato e está prestes a viver um vilão na série ‘Bom Dia, Verônica’. Na Globo, entre as principais novelas de Gianecchini estão Mulheres Apaixonadas (2003), Da Cor do Pecado (2004) e A Dona do Pedaço (2019).

Grazi Massafera

Depois de 16 anos de contrato, que começou no BBB 5, Grazi anunciou que foi desligada da emissora e entrou para o time de atores demitidos da Globo em 2021. Apesar de boatos de atritos nos bastidores, a atriz disse nas redes sociais que deixa a emissora com muita gratidão pela história que viveu. “Saio sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita”, disse.

Klebber Toledo – Atores demitidos da Globo em 2021

Assim como a amada, Klebber Toledo também faz parte do time da Netflix e também apresenta o Casamento às Cegas Brasil. Na Globo, ganhou destaque em títulos como Império (2015), Morde e Assombra (2011) e Êta Mundo Bom (2016).

Cissa Guimarães

Cissa Guimarães deixou a Globo após 40 anos na emissora. O anúncio da demissão aconteceu em outubro – ainda quando a apresentadora comandava o “É de Casa”. Até hoje, a artista é lembrada pelo seu longo trabalho no Vídeo Show, onde ficou por quinze anos ( 1986 – 2001),