Que horas começa Pantanal hoje (27/06): Velho do Rio corre risco de vida

Anote na agenda que horas começa Pantanal hoje, capítulo em que irá mostrar o Velho do Rio (Osmar Prado) em apuros. A entidade tentará combater um incêndio na região, mas acabará sendo vítima do fogo. Haverá ainda o término de relacionamento entre Tadeu (José Loreto) e Guta (Julia Dalavia).

Que horas começa Pantanal hoje na Globo?

Que horas começa Pantanal hoje? A novela está marcada para começar às 21h30, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Globo. O folhetim fica no ar por 01h05, sendo encerrado às 22h35. A atração será seguida da Tela Quente.

No capítulo de hoje, o Velho do Rio vai correr risco de vida. A entidade vai ver um fazendeiro e seus capangas indo atear fogo na mata. O pai de todas as sucuris protege as belezas da região e tenta impedir que o fogo se alastre, mas acaba sendo atingido pelas chamas e agoniza enquanto sua pele queima.

Quem vai pressentir que algo está errado será José Leôncio (Marcos Palmeira). O fazendeiro acordará com um mau pressentimento e irá até a capela rezar. As orações do rei do gado vão dar certo – em forma de sucuri, o Velho será salvo pelos bombeiros da região, que o levarão para um Centro de Reabilitação de Animais e receberá os devidos cuidados.

O folhetim ainda mostra os desdobramentos da relação entre Tadeu e Guta. A jovem finalmente admitirá que não ama o peão de verdade e colocará um ponto final no namoro, desistindo do casamento com o rapaz para a infelicidade de Tenório (Murilo Benício).

Desolado, Tadeu tentará fazer as pazes com o pai. O rei do gado disse que não deixaria o filho voltar para a fazenda caso escolhesse continuar namorando Guta. Agora, ele terá que correr atrás do fazendeiro e pedir pelo seu perdão.

Enquanto isso no núcleo da família de Tenório, Zuleica (Aline Borges) conta a Tenório que Marcelo (Lucas Leto) já sabe que é irmão de Guta; Marcelo se arrepende de ter ajudado na venda de terras de Tenório.

Jove parte para cima de José Lucas

O episódio desta segunda-feira também reserva uma briga entre Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos). O motivo? Juma (Alanis Guillen).

Jove vai ficar muito incomodado ao perceber que o irmão tem muitas informações sobre a venda dos bois da tapera da menina-onça. O filho de Madeleine (Karine Teles) nota que o primogênito está muito próximo de sua amada e reprova a ‘amizade’ entre os dois.

Depois que José Lucas falar sobre os bois, Jove irá questioná-lo: “Como é que você sabe disso?”, cobrará ele. “Você não parece tão próximo assim da sua mulher”, retrucará o caminhoneiro.

Sobrará para Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater) apartarem a discussão.

Nos próximos capítulos…

Depois da desilusão amorosa, Guta vai fazer as malas e decidirá ir embora do Pantanal. Porém, no capítulo de quarta-feira (29), Marcelo vai chegar à fazenda ao lado de Tenório, o que fará com que a jovem mude de ideia. Os dois vão ficar cada vez mais próximos – eles vão conversar sobre a situação de suas famílias e o fato de serem irmãos. Quem vai estranhar a aproximação será Alcides (Juliano Cazarré).

Já Zefa (Paula Barbosa) vai aproveitar o rompimento entre Guta e Tadeu para se aproximar do peão. A empregada fará uma chantagem com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e pedirá para que a patroa leve-a nas rodas de viola na fazenda de José Leôncio, em troca de não contar a Tenório que Alcides dormiu com a patroa.

