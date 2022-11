O que acontece com Leia em O Rei do Gado?

O que acontece com Leia em O Rei do Gado?

Léia (Silvia Pfeifer), esposa de Bruno (Antônio Fagundes), mantém um caso extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini), sem desconfiar que o pilantra só está de olho na sua fortuna. A loira pedirá o divórcio do ricaço, mas ele descobrirá que está sendo traído e deixará a mulher sem nada. Afinal, o que acontece com Leia em O Rei do Gado?

O que acontece com Leia em O Rei do Gado após o divórcio?

Nos próximos capítulos de O Rei do Gado, Bruno Mezenga começará a desconfiar de que está sendo traído por Léia. A loira, cansada das constantes ausências do marido, vai pedir o divórcio, mas não conseguirá ficar com metade da fortuna do 'rei do gado' tão fácil.

O fazendeiro contratará um detetive particular para desmascarar a mulher. O profissional flagra Léia com Ralf e tira fotos da dondoca na cama com o amante e as entrega para o patrão, que fica furioso ao descobrir que está sendo engado pela esposa. "Vamos ver se o amante dela vai continuar interessado depois de descobrir que ela não vai herdar nenhuma cabeça de gado", diz ele.

Bruno arma um flagrante e pega Léia transando com Ralf no apartamento onde acontecem os encontros. O detetive tira mais fotos para ter ainda mais provas da traição de Léia.

As fotos, gravações e extratos bancários que provam que a madame sustentava Ralf com o dinheiro do marido são as provas que o fazendeiro precisa para que a esposa saia sem nada do divórcio. Apesar da traição, o protagonista garante que não deixará a mãe de seus filhos passando fome.

Léia até tenta argumentar dizendo que Bruno também tem uma amante, se referindo a Luana (Patrícia Pillar). No entanto, o fazendeiro rebate dizendo que a moça ainda é virgem e que seria muito fácil provar isso, bastaria fazer um exame médico.

A madame sai sem dinheiro do casamento com Bruno. E é aí que começa seu sofrimento: sem nada a oferecer para Ralf, ela passa a ser humilhada e violentada pelo amante. O pilantra frequentemente bate na mulher e a menospreza por não ser mais rica. Além disso, ela a obriga a aceitar seu jeito cafajeste e infiel.

No final da trama, Léia fica sem nenhum de seus dois amados. Ralf é assassinado, enquanto Bruno tem um final feliz ao lado de Luana.

Por onde anda a atriz Silvia Pfeifer?

Silvia Pfeifer está de volta à televisão com a reprise de O Rei do Gado, um de seus trabalhos mais marcantes. Na época em que interpretou a esposa infiel de Mezenga, a atriz tinha 38 anos. Hoje, ela está com 64.

A atriz segue trabalhando na televisão. Seu trabalho mais recente foi no seriado bíblico Reis, neste ano, na Record. Há tempos que ela não aparecia nas telinha - anteriormente, ela esteve em Topíssima, em 2019. Já em 2017, ela esteve no elenco da novela Ouro Verde, que já foi exibida pela Band.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, ela contou que abriu um ateliê de confeitaria durante a pandemia, chamado Ateliê Pfeifer. A atriz também falou sobre a disponibilidade de trabalhos para artistas da sua idade: "de uma maneira geral, ainda é difícil. Eu tenho uma amiga modelo americana, que conheci na juventude. Ela tem a minha faixa etária e me disse que hoje está trabalhando mais do que naquela época. Há muitas mulheres de 40, 50 e 60 que estão fazendo campanhas, filmes... Aqui no Brasil ainda não é algo muito comum".

Pfeifer se separou em dezembro do ano passado de Nélson Chamma Júnior, com quem estava casada há mais de 35 anos. Ela é mãe de dois filhos, Emanuella, de 36 anos, e Nicholas, 28.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Pfeifer (@silviapfeiferoficial)

Siga o DCI no Google News