Atriz de Um Lugar ao sol é filha do senador na novela Rei do Gado

Um Lugar ao Sol, nova novela das 9, apresentou a personagem de Mariana Lima no folhetim. A aparição da atriz trouxe lembranças para o público que acompanhou a novela Rei do Gado, de 25 anos atrás. Para quem não recorda quem era a filha do senador na novela o Rei do Gado, resolvemos ajudar ao relembrar a personagem e apresentar o novo papel da atriz paulista.

Quem era a filha do senador na novela Rei do Gado?

A garota se chamava Liliana e era uma das namoradas do personagem de Fábio Assunção, Marcos, um rapaz mimado, bonito, envolvente e também muito malandro. Por causa do namorado, a moça foi arrastado para o mundo das drogas, mas conseguiu sair do buraco quando chegou ao fundo do poço.

Filha do senador Caxias, papel de Carlos Vereza em Rei do Gado, Liliana sabia bem quem era o namorado, mas ainda sim gostava dele e ficava satisfeita mesmo quando ele fingia que se importava de verdade com ela.

Na época em que interpretou a filha do senador Caxias na novela O Rei do Gado, Mariana Lima tinha 25 anos de idade e completou 26 enquanto a produção ainda estava em exibição. Hoje a atriz tem 49 anos de idade e é casada com o também ator Enrique Díaz, com quem tem duas filhas, Elena e Antônia Díaz.

Mariana Lima em Um Lugar ao Sol é Ilana

No folhetim das 9 de Lícia Manzo, com quem a atriz já trabalhou alguns anos atrás, a filha do senador Caxias da novela Rei do Gado vive Ilana. A personagem é ex-modelo e amiga de Rebeca, papel de Andreia Beltrão, que é filha de Santiago (José de Abreu) e também foi modelo no passado.

A mulher é casada com Breno (Marco Ricca), com quem vive um casamento em crise. Na vida profissional ela é empresária, dona de uma produtora.

Leia também – Resumo Um Lugar ao Sol: o que você precisa saber sobre a 1ª semana