Resumo Um Lugar ao Sol: o que você precisa saber sobre a 1ª semana

Depois de muita espera e adiamentos, a nova novela de Lícia Manzo finalmente estreou. O público agora está no processo de conhecer os novos personagens da faixa das 21h da TV Globo e tem se aventurado em uma história totalmente inédita. Caso não tenha assistido o começo da novela e não queira ficar perdido nos próximos capítulos, confira o resumo de Um Lugar ao Sol com tudo o que rolou de importante nesta primeira semana.

Resumo Um Lugar ao Sol – Irmãos protagonistas

Christian e Renato foram separados quando pequenos, um foi adotado por uma família rica e o outro foi parar em uma instituição para órfãos. Renato não fazia ideia sobre sua origem e Christian também demorou anos para descobrir que tinha uma irmão gêmeo.

A mãe da dupla morreu no parto e o pai biológico das crianças não quis ficar com eles. Quando Christian descobre sobre seu passado, fica sabendo que a família rica só queria uma das crianças, por isso ele foi parar no orfanato. Já do outro lado, quando revela o segredo para Renato, a mãe adotiva do rapaz mente e diz que o irmão dele está morto.

Sem lembranças de Renato, o personagem de Reymond passou muito tempo procurando pelo irmão, tudo o que ele tinha era uma foto dos dois. Ele deixou Goiás e partiu para o Rio de Janeiro, ele não teve êxito na missão de achar o irmão, até que tudo muda.

Quando está prestes a fugir do Rio de Janeiro, por estar jurado de morte por traficantes da comunidade que passou a viver quando se mudou para a cidade, ele se depara com Renato.

A dupla, no entanto, não tem um contato muito longo, já que Renato acaba morto. Ao trocar de roupa com o gêmeo, o irmão endinheirado sobe o morro para tentar quitar a dívida que Christian tem com os traficantes, mas tudo dá errado e ele é assassinado.

A partir daí, Christian fica desesperado ao descobrir o que aconteceu com Renato e é confundido com o irmão. Ele resolve então assumir de vez a identidade do falecido.

Mortes

Além da morte de Renato, o pai adotivo do rapaz também falece nos primeiros momentos da novela. O ricaço José Renato tem um infarto logo no primeiro capítulo do folhetim e vai parar na UTI. Em seu leito de morte, o pai do rapaz revela para Renato que ele foi adotado. Pouco depois disso, ele morre.

Vilã

A personagem de Alinne Moraes é namorada de Renato e tem dificuldade no relacionamento com o pai, porque o empresário tem preferência pela filha mais velha, Rebeca (Andrea Beltrão). Nestes primeiros capítulos de Um Lugar ao Sol, a moça passou por muitos altos e baixos com o amado, que é irresponsável, viciado em drogas e tem diversos momentos de bebedeira. Bárbara chegou a terminar o relacionamento com o rapaz no começo da novela, mas depois voltou atrás na decisão.

Depois que seu namorado é assassinato, a moça confunde Christian com o jovem e continua agindo normalmente com ele, já que ela não sabe de nada sobre a troca de identidade dos irmãos. O romance dela continua e agora que Christian trocou de pele, ela percebe a diferença no comportamento, mas resolve ignorar a situação e seguir em frente, pois o amado prometeu que irá mudar.

A moça será pedida em casamento por Christian/Renato nesta sexta (11) e segundo o resumo de Um Lugar ao Sol cedido pela TV Globo sobre o capítulo de amanhã (12), trocará alianças com o rapaz. Para fechar a primeira semana da novela, o casal vai viajar para o exterior para passar a lua de mel.

Mocinha

O caminho de Lara e Christian foi cruzado por causa de Ravi. O amigo de Christian conheceu a moça no trabalho e ficou interessado, porém, o gêmeo de Renato acaba passando a perna no amigo e ao conhecer a mocinha em uma festa, inicia um romance.

Apaixonada, Christian parece ser o futuro de Lara, mas quando o rapaz assume a identidade do irmão, a garota fica no escuro e acredita que o namorado está morto.

Lara sofre muito com a perda nesta primeira semana de Um Lugar ao Sol e chega a reconhecer o corpo de Renato no IML, pensando ser o Christian. Até então ela não descobriu a troca de irmãos.

Ravi no resumo da 1ª semana de Um Lugar ao Sol

Ravi aparece desde o começo da novela, pois é o companheiro de todas as horas de Christian. Os dois cresceram juntos no orfanato e continuam amigos.

Já no segundo capítulo de Um Lugar ao Sol, o rapaz acaba preso injustamente. Tudo acontece porque ele tenta devolver um celular que foi furtado, porém, ele não é visto como herói e ainda acaba acusado por um policial de ser o ladrão do celular.

Por conta disso, Ravi vai parar na cadeia e Christian se envolve com traficantes para tentar conseguir o dinheiro da fiança do rapaz.

Além disso, no resumo desta primeira semana de Um Lugar ao Sol, quando deixa a prisão, Ravi passa a ser o único que sabe do segredo de Christian, que resolveu viver como Renato. O rapaz se nega a participar da mentira no começo, mas depois se torna motorista do amigo e continua seu confidente, porém, ele deixa bem claro que não gosta de ter que esconder o que sabe de Lara.

