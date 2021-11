Atriz Fernanda Gabriela entra para Nos Tempos do Imperador

Quem assistiu Novo Mundo (2017), novela que antecedeu a história do atual folhetim das seis, irá rever uma personagem nos próximos capítulos da trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão. A atriz Fernanda Gabriela entra para o elenco de Nos Tempos do Imperador para interpretar a filha bastarda de Pedro I (Caio Castro) e Domitila (Agatha Moreira).

Quem a atriz Fernanda Gabriela vai interpretar em Nos Tempos do Imperador?

A personagem interpretada pela artista vai aparecer na novela no capítulo desta terça-feira (16), de acordo com informações do Notícias da TV.

Fernanda Gabriela irá interpretar Maria Isabel de Alcântara, filha que o pai de Dom Pedro II (Selton Mello) teve com sua amante. Em Novo Mundo, foi mostrada a relação do imperador com sua família e seus relacionamentos extraconjugais.

Maria Isabel, a Condessa de Iguaçu, vai chegar para causar em Nos Tempos do Imperador. A “bastardinha”, como era chamada, vai ser a pivô de uma briga entre Zayla (Heslaine Vieira) e a dona do ateliê onde a moça trabalha, madame Lambert (Lorena da Silva).

A filha de Dom Pedro I irá rasgar elogios para um vestido costurado por Zayla, mas a chefe da filha de Cândida (Dani Ornellas) irá tomar os créditos para si. Ao reivindicar a autoria da peça, a ex-namorada de Samuel (Michel Gomes) será repreendida pela madame.

Quem é Fernanda Gabriela?

A atriz de 36 anos é mais conhecida por estrelar peças de teatro. Em 2015, ela ficou em cartaz com seu monólogo musical chamado Efeitos de Borboleta, em que a atriz vive uma mulher que tenta superar uma desilusão amorosa. Na peça, a personagem narra seu sofrimento a partir de canções da MPB.

Em 2018, ela fez parte do elenco do espetáculo musical Yank!, que retrata uma história de amor entre um correspondente de guerra e um soldado.

Além de atuar, a intérprete de Maria Isabel também é cantora. Ela integrava o grupo Ordinarius e gravou o primeiro álbum da banda em 2012, mas se afastou nos anos seguintes para se dedicar a outros projetos.