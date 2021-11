Condessa de Iguaçu: quem foi Maria Isabel de Alcântara

Maria Isabel de Alcântara, irmã de Dom Pedro II, ficou mais conhecida nos livros de história pelo título de Condessa de Iguaçu. A nobre nasceu e morreu no Brasil e teve um número grande de herdeiros.

Quem foi Condessa de Iguaçu?

Maria foi filha de Dom Pedro I, a moça era meia irmã de Dom Pedro II, pois eram de mães diferentes. Enquanto o último imperador do Brasil nasceu de Maria Leopoldina da Áustria, a Condessa de Iguaçu foi fruto do relacionamento do pai com Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos.

Os pais da nobre tiveram um relacionamento polêmico e Domitila nunca chegou a ser esposa do imperador. A Marquesa foi casada com Rafael Tobias de Aguiar (1842 a 1857), Felício Pinto Coelho de Mendonça (1813 a 1824), mas de Dom Pedro I ela era amante.

Por ser uma bastarda, ou seja, filha fora do casamento, a moça nunca recebeu o título de princesa ou terras que pertenciam ao pai. Ela ganhou o título de Condessa de Iguaçu quando se casou com Pedro Caldeira Brant, o Conde de Iguaçu, aos 18 anos de idade.

Maria Isabel de Alcântara nasceu no dia 28 de fevereiro de 1830, em São Paulo, e morreu em 5 de setembro de 1896, em Ouro Preto, cidade de Minas Gerais. Sendo assim, ela viveu 66 anos, o mesmo que o irmão Dom Pedro II.

Filhos de Maria Isabel de Alcântara

Com o marido Pedro Caldeira Brant, a condessa de Iguaçu teve sete filhos. A primeira vez que a irmã de Dom Pedro II deu a luz foi em 1849, quando nasceu Isabel dos Santos, que viveu pouco. Veja quais foram os herdeiros da nobre:

Isabel dos Santos: Nascimento: janeiro de 1849 – Morte: julho de 1849

Pedro de Alcântara Caldeira Brant: Nascimento: 1850 – Morte: 1868

Luís de Alcântara Caldeira Brant: Nascimento: 1835 – Morte: 1883

Deolinda dos Santos

Maria Teresa Caldeira Brant: Nascimento: 1852 – Morte: 1875

Isabel Maria dos Santos: Nascimento: 1854 – Morte: 1884

José Severiano de Alcântara

Condessa na novela Nos Tempos do Imperador

A condessa de Iguaçu ainda não deu as caras na novela das 18h da TV Globo, porém, é citada. Seu nome vem a tona porque é encomendado um vestido sob medida para a irmã de Dom Pedro II, a missão da peça fica nas mãos de Zayla (Heslaine Vieira), mas a moça não recebe os créditos de seu trabalho, pois a patroa da costureira, Lambert (Lorena da Silva), passa a perna na ex-namorada de Samuel (Michel Gomes).

Ainda não foi revelado pela TV Globo se a condessa de Iguaçu aparecerá em algum momento na novela, até agora nenhuma atriz foi especulada para o papel, caso isso aconteça e a moça faça uma visita ao irmão interpretado por Selton Mello.

As informações foram revisadas por Marcelo Garcia Rosa, professor de história nas escolas E.E. Emygdio Campos Widal, Colégio FUNLEC (Oswaldo Tognini) e Escola Padrão, de Campo Grande.

