Nos Tempos do Imperador: Samuel descobre que Zayla chantageou Pilar?

Com planos contra o relacionamento dos personagens de Michel Gomes e Gabriela Medvedovski, a vilã vivida por Heslaine Vieira tem atormentado a vida da mocinha. No entanto, haverão algumas reviravoltas nos capítulos da próxima semana da novela, será que Samuel descobre que Zayla chantageou Pilar sobre seu passado?

Samuel descobre chantagem de Zayala com Pilar?

Zayla vai finalmente ser desmascarada na novela das 6 e tudo por causa de Cândida (Dani Ornellas), a mãe dela. A rainha da Pequena África vai estranhar o comportamento da filha e seguirá seus passos, além de ver as interações da moça com o asqueroso Tônico (Alexandre Nero), ela ainda vai se surpreender ao flagrar a costureira ameaçando Pilar sobre os segredos de Samuel.

Depois disso, a mulher então vai expor a filha e Samuel vai descobrir a chantagem que a garota tem feito com Pilar em Nos Tempos do Imperador.

Segundo a jornalista Patrícia Kogut, a cena acontecerá da seguinte forma. Zayla vai chegar em casa e vai esbarrar com Samuel, pouco depois, alguém vai bater na porta casa e Pilar também aparecerá.

Na frente de todos, Cândida vai confrontar Zayla e revelará que seguiu a filha até o Ordem Terceira e que ouviu tudo o que ela falou para Pilar. Primeiro a moça nega tudo, mas quando Samuel descobre que Zayla chantageou Pilar e não há mais volta, a vilã confessa, tenta se explicar e diz que queria proteger o amado da “víbora” que o fez sofrer e depois o abandonou.

De acordo com o resumo da TV Globo, que pode sofrer alteração sem aviso prévio pela emissora, o momento em que Cândida expõe a filha será exibido no capítulo da próxima quarta-feira, dia 17 de novembro.

Já a confissão de Zayla para Samuel sobre a chantagem com Pilar ficará para o capítulo seguinte, do dia 18 de novembro, quinta-feira.

Segredos

O que Zayla sabe de Samuel para conseguir chantagear Pilar? Durante sua investigação sobre o passado do ex-noivo, a costureira descobriu que a carta de alforria do amado é falsa, que ele se chamava Jorge e é procurado pela morte do Coronel Ambrósio (Roberto Bonfim), que morreu no começou da novela.

A moça também sondou Justina (Cinara Leal) sobre a irmã de Samuel e com todas as informações na manga disse para Pilar que revelaria tudo para Tonico se ela não terminasse com o rapaz.

Leia também – Saiba quem foi a enfermeira baiana que atuou na Guerra do Paraguai