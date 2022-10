Atuação de Jade Picon em Travessia divide opiniões, qual a sua?

Com menos de uma semana no ar, a atuação de Jade Picon em Travessia tem gerado uma onde de comentários nas redes sociais, e nem todos são positivos. De um lado, o público critica o jeito engessado da nova atriz, inclusive o carioquês adotado por ela, enquanto enxergam talento na influencer. Mas o DCI quer saber: qual sua opinião sobre o trabalho da famosa?

Atuação de Jade Picon em Travessia

Jade Picon na novela Travessia interpreta Chiara, que foi adotada recém-nascida a pelo empresário Guerra, logo após a mãe morrer, e é mimada pelo pai como uma boa patricinha. Como a personagem é carioca, a influencer precisou abandonar seu sotaque paulistano marcante e dar ligar ao “x” atribuído aos cariocas. Mas pelo jeito nem isso empolgou o público.

Em uma cenas, Picon surge fazendo uma “publi”, e logo a web sugeriu que a moça estaria interpretando ela mesmo na novela.

Para calar os críticos sobre o desempenho da novata, a escritora Glória Perez saiu em defesa de Jade e minimizou os comentários. “Sempre vou ver no Instagram, no Twitter, mas não me meço pelas redes sociais. O grande público vem do sofá, não vem do Twitter”, afirmou em entrevista ao portal Extra.

Até agora, qual sua a opinião a atuação de Jade Picon em Travessia? Vote na enquete a seguir.

Web repercute cenas de Chiara na novela das 9

O sotaque da Jade Picon em Travessiapic.twitter.com/CvdRlJxAMb — C1ar3t (@Clajuina) October 12, 2022

to achando a atuação da jade picon boa pra uma iniciante, não vi nada de horrível, esses gays do twitter forçam pra krl — etor (@oheyttor) October 12, 2022

eu não consigo nem rir das piadas com a jade picon pq é UM ABSURDOOO essa menina na novela! nós atores estudamos ANOS, alias nunca paramos de estudar, pra essa menina pegar papel pq tem seguidor (e zero carisma!!!!). vocês não tem noção de quanto ator FODA tem nesse país https://t.co/oXxsWOfpHF — thereza (@therezaandrada) October 13, 2022