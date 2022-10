Elenco da novela Travessia: quem são os mocinhos e vilões

Chay Suede, Lucy Alves, Rômulo Estrela e Jade Picon são os protagonistas do elenco da novela Travessia, que também conta com outros grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Escrita por Glória Perez, a trama conta com personagens já conhecidos pelo público, além de novas estrelas da televisão.

Quem são os mocinhos do elenco da novela Travessia?

Lucy Alves e Rômulo Estrela são os mocinhos de Travessia. A atriz interpreta Brisa, enquanto o artista vive Oto.

Brisa é uma jovem órfã e muito batalhadora que precisa aceitar qualquer trabalho para tirar o seu sustento. Ela foi criada junto com Ari (Chay Suede), por quem se apaixonou – e ele por ela.

Os dois vivem um relacionamento desde a adolescência e estão prestes a se casar. No entanto, a vida da protagonista muda quando ela é vítima da tecnologia deep fake por um grupo de adolescentes, que colocam seu resto no vídeo de uma sequestradora de crianças.

Oto é um hacker misterioso contratado por Moretti (Rodrigo Lombardi), que chega em São Luís para uma missão secreta e acaba conhecendo Brisa. No começo, os dois implicam um com outro, mas vão se envolver ao longo da trama.

Novela Travessia: quando começa a nova novela das 9 na Globo

Quem são os antagonistas?

Chay Suede e Jade Picon são os antagonistas da novela. O ator interpreta Ari, noivo de Brisa, enquanto a famosa vive Chiara, uma influenciadora digital.

Ari é filho de Núbia (Drica Moraes), uma comerciante superprotetora em relação ao filho. Ela desaprova o relacionamento do rapaz com brisa, pois acredita que ele deve ficar com uma pessoa com melhores condições financeiras.

O rapaz é arquiteto e trabalha em defesa dos patrimônios do Maranhão. Certo dia, ele recebe uma proposta para investigar uma construtora do Rio de Janeiro que quer derrubar um casarão em São Luís. É então que ele parte para a capital fluminense, onde conhece Chiara.

Chiara é uma influenciadora digital mimada e manipuladora, que sempre teve o quis a vida inteira. Ela é filha de Guerra (Humberto Martins), dono da construtora investigada por Ari.

A ricaça será antagonista de Brisa, enquanto Ari vai se opor a Oto. O rapaz demonstrará sinais de vilania ao longo da trama.

Delegada Helô em Travessia: como será a dobradinha com Salve Jorge

Dona Helô, Stênio e Creusa – Elenco da novela Travessia

Travessia também trará de volta três personagens já conhecidos pelo público. Dona Helô (Giovanna Antonelli), Stênio (Alexandre Nero) e Creusa (Luci Pereira), personagens de Salve Jorge (2012) estão no elenco da novela Travessi.

Helô e Stênio estão separados. A delegada se especializou em crimes virtuais e vai ficar responsável por investigar o deep fake que arruina a vida de Brisa. Já o advogado continua soltando os condenados por Helô, causando mais intrigas entre eles.

Creusa volta a ser empregada doméstica da delegada. Ela é madrinha de Brisa e é responsável por apresentar o caso envolvendo sua afilhada para Helô.

Travessia é continuação de Salve Jorge? Entenda relação entre novelas

Moretti e Guerra

Moretti e Guerra eram melhores amigos e sócios da construtora, até que o pai de Chiara flagrou sua noiva Débora (Grazi Massafera) na cama com o rapaz.

Os dois fazem um acordo para que Moretti desapareça de vista. O empresário se muda para Portugal, onde passa a ganhar a vida remodelando prédios antigos.

Vinte anos depois, Moretti contrata Oto para hacker o maior projeto da construtora que um dia ele foi sócio, como forma de vingança.



Triângulo amoroso entre Moretti, Guida e Leonor

O elenco da novela Travessia também conta com Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo, que interpretam Guida e Leonor, duas irmãs que vivem um triângulo amoroso com Moretti.

Isso porque Guida está noiva de Moretti, que no passado já foi namorado de Leonor. Quando a personagem de Giácomo chega em Portugal e descobre que sua irmã vai casar com o seu ex, as duas passam a viver uma relação conflituosa e cheia de ressentimentos.

Leonor acaba se envolvendo com Stênio, que começa a novela separado de Helô.



Laís e Monteiro

Laís (Indira Nascimento) é o braço direito de Stênio no escritório de advocacia. Ela é casada com Monteiro (Aílton Graça), com quem tem dois filhos, Theo (Ricardo Silva) e Isa (Duda Santos). Por trabalhar muito, ela não tem tempo para acompanhar a rotina dos filhos.

Theo é o típico adolescente que passa horas em frente ao computador, sendo essa sua maior conexão com o mundo. Já Isa é uma menina alegre e extrovertida, mas que sofre com a superproteção do pai Monteiro, um professor de história.

Dante, Gil e Talita

Dante (Marcos Caruso) é o mentor de Ari. Ele foi professor de arquitetura do rapaz e vê o aluno como seu sucessor Fábio Rocha/Globo

Ari é amigo de Gil (Rafael Losso), que o convida para ir ao Rio de Janeiro investigar a construtora. O antagonista aproveita a viagem para rever Dante.

Além disso, Gil namora Talita (Dandara Mariana), que trabalha na construtora investigada por Ari. É por meio dela que o protagonista conhece Chiara, filha de Guerra.