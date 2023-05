Benaia da novela Reis: quem foi o personagem na Bíblia

Benaia foi um nome conhecido na Bíblia e se destaca na novela Reis sob a pele do ator Thiago Amaral, de 38 anos de idade. A história do personagem bíblico traz muitos feitos marcantes e vai desde a trajetória de Davi até a ascensão de Salomão, um dos filhos do rei e que ficou com o trono após a saída do pai do poder.

Quem foi Benaia na Bíblia?

A Bíblia descreve Benaia como um homem valente e que batalhou entre os homens de Davi. Filho do sacerdote Joiada, ele era de Cabzeel, e foi leal ao escolhido de Deus do começo ao fim, chegando até a ser um dos encarregados pela guarda do rei.

Entre os grandes feitos de Benaia nas escrituras, aparecem as mortes de dois dos melhores guerreiros de Moabe e um egípcio de dois metros e vinte e cinco centímetros de altura que tinha uma lançadeira de tecelão em mãos, mas foi derrotado por Benaia, que contava com apenas um cajado para se defender.

Além disso, Benaia é muito lembrado pela briga que teve com um leão em uma cova. Nos livros de 2 Samuel e 1 Crônicas, do Antigo Testamento, é relatado que a figura bíblica deu de cara com o animal em um dia de neve, o enfrentou e matou sozinho a fera.

Depois da longa trajetória entre os homens valentes de Davi, Benaia permaneceu leal. No final da vida de Davi, quando o rei estava já debilitado e prestes a entregar a coroa para Salomão o suceder, um dos príncipes, Adonias, decidiu tentar tomar o trono. Ele recebeu apoio de alguns nomes até então leais, como Joabe e o sacerdote Abiatar.

Benaia, o sacerdote Zadoque e a guarda de Davi não deram apoio a Adonias, que não conseguiu ficar com a coroa. Após o golpe dar errado, Benaia recebe ordens de Salomão e caça Joabe, que fugiu para Gideão para se abrigar na Tenda do Senhor. Ao encontrar Joabe, ele o mata e depois o sepulta.

Após a morte de Joabe, Benaia fica com seu lugar no exército de Israel e se torna comandante. A Bíblia não revela como ele morreu, seus últimos feitos foram sob o comando de Salomão como rei. Após o filho de Bateseba ascender ao trono, ele permitiu que o irmão traidor ficasse vivo, mas um pedido do rapaz pela mão da sunamita Abisague como sua mulher enfureceu Salomão, que mandou Benaia matá-lo. E como sempre, o filho de Joiada cumpriu mais uma vez suas ordens. Depois disso, ele para de ser citado nas escrituras.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, Bíblia King James Atualizada (Português) 2012 Abba Press e estudos o Biblioteca do Pregador foram consultados.

Quem é o ator que vive Benaia na novela Reis?

O personagem é interpretado pelo ator Thiago Amaral na novela Reis, gaúcho de 38 anos de idade casado com a ex-atriz e psicoterapeuta Ohana Homem, de 38 anos, com quem tem uma filha de 5 anos, Ellora.

Thiago é formado em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes da UFRGS e atuou no começo da carreira no filme Meu Tio Matou um Cara (2004) e alguns programas da Globo, como Casos e Acasos (2008), Na Forma da Lei (2010) e Lara Com Z (2011).

De acordo com a AM Company, agência do ator, ele esteve em novelas da Globo como Ciranda de Pedra (2008), A Favorita (2008 - 2009), Fina Estampa (2011 - 2012). A participação do ator foi pequena em todas elas, pois seu nome não chega a aparecer nos créditos da emissora no site dedicado lembrança das produções do canal, o Memória Globo.

O primeiro grande destaque de Thiago Amaral nas telinhas aconteceu na Record TV, em 2012, quando ele atuou na novela Rebelde. O artista interpretou Miguel Zimmer, irmão gêmeo de Lucy (Ully Lages) e um dos vilões da trama.

Depois, ele fez mais algumas participações em novelas e séries da Globo e migrou para o SBT, em que ganhou destaque na produção infantil Cúmplices de Um Resgate (2015 - 2016). Thiago interpretou Fred Pereira na trama, estilista do grupo On Enterprise, e contracenou com a esposa Ohana Homem, que viveu Clara, moça que trabalhava na confecção Sonhos & Retalhos. Na época, eles já estavam juntos há 4 anos.

Mais tarde, de volta aos estúdios da Record, Thiago Amaral trabalhou na novela Amor Sem Igual (2019). Em 2022, ele apareceu na primeira temporada de Reis como o personagem Micael. Agora na sexta fase, ele vive Benaia, personagem que continuará na trama pelas próximas temporadas da atração bíblica.

