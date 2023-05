Atual papel do ator Mário Bregieira, 29 anos, Joabe é importante na trajetória e ascensão de Davi até se tornar o rei de toda Israel. No entanto, o personagem bíblico também tem atitudes questionáveis, o que acaba resultando em um final de dor e sofrimento. Quem matou Joabe na Bíblia? As escrituras detalham o que aconteceu.

Como foi a morte de Joabe?

Joabe foi morto por Benaia na Bíblia em cumprimento a uma ordem de Salomão, que se tornou rei após seu pai Davi. A morte do personagem demora a acontecer na história bíblica e só deve aparecer na novela Reis entre a oitava e nona fase do folhetim.

Filho de Zeruia, ele foi comandante do exército durante um período, conquistou atos heroicos, mas também somou atrocidades. Uma de suas atitudes mais reprováveis foi tomada no final da vida de Davi. O rei estava velho e debilitado e apoiava Salomão - seu filho com Bateseba - para se tornar o novo soberano de Israel. No entanto, Adonias - filho de Hagite - tentou tomar o trono do pai e para isso recebeu apoio de Joabe.

O golpe de Adonias em conluio com Joabe e o sacerdote Abiatar não deu certo e acabou gerando consequências. Desesperado com o plano que falhou, a Bíblia descreve que Joabe fugiu para Gideão e tentou se proteger ao se refugiar na Tenda do Senhor.

Ao descobrir tudo, Salomão então manda Benaia atrás do comandante do exército de Israel e ordena que o mate. "Mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou", diz o rei no versículo 31 do capítulo 2 do livro 1 Reis do Antigo Testamento.

Benaia então encontra Joabe e cumpre a ordem de Salomão. Após o assassinato, o corpo dele é enterrado em sua casa, no deserto, e Benaia assume seu lugar no comando do exército de Israel.

Quem Joabe matou na Bíblia?

Joabe matou várias pessoas durante sua trajetória e algumas dessas mortes atingiram fortemente a Davi. Uma delas foi Abner, primo do rei Saul, assassinado pelo comandante em vingança pela morte de seu irmão, que foi morto pelo rapaz em autodefesa durante um conflito. Davi não aprovou a atitude de seu comandante e chorou pelo falecimento de Abner, que a esta altura da história não já estava mais contra Davi.

Uma outra morte que causou grande dor para Davi foi a de seu filho Absalão. O herdeiro - filho da esposa Maaca - tentou usurpar o trono do pai, mas foi derrotado. Davi disse que não o queria morto, mesmo após a traição, mas o filho de Zeruia não escutou o rei e com seus aliados matou o príncipe.

Depois disso, ele foi substituído no comando do exército de Israel por Amasa. No entanto, Amasa não durou muito, pois foi eliminado por Joabe durante uma revolta em Seba. Apesar de tudo o que fez, Joabe recuperou o prestígio com o rei e retornou ao seu posto de comandante de Israel, o que não durou muito, pois depois ele tentou trair Davi ao apoiar Adonias para o trono, o que resultou em sua morte pouco depois.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

