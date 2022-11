Brisa é filha de quem? Público cria teoria sobre passado da protagonista

Em Travessia, Brisa (Lucy Alves) viveu sempre sozinha e conta apenas com a ajuda de sua madrinha Creusa (Luci Pereira). Até agora, a novela ainda não explorou o passado da protagonista e só falou que os pais dela morreram, mas não contou sobre o que de fato aconteceu com eles. Na web, o público teoriza sobre Brisa é filha de quem enquanto a autora não esclarece a história da dançarina.

Brisa é filha de quem na novela Travessia?

Brisa foi apresentada ao público como órfã na novela Travessia. Logo nos primeiros capítulos da trama, a garota esteve sempre sozinha ainda criança e já trabalhava lavando roupas para conseguir se manter. A única pessoa da família da protagonista mostrada até agora é Creusa, madrinha da maranhense.

A audiência ainda não conhece as raízes de Brisa. O que se sabe sobre a dançarina é que ela cresceu em Mandacaru e quando criança conheceu Ari (Chay Suede), com quem começou a namorar ainda na adolescência. Apesar de Núbia (Drica Moraes) não gostar da mocinha, ela sempre esteve por perto de sua venda.

Com o romance entre o casal e o nascimento de Tonho (Vicente Alvite), os dois passaram a morar juntos e estavam de casamento marcado até que todo o imbróglio da novela aconteceu quando Ari viajou para o Rio de Janeiro.

Enquanto a autora não explora mais o passado de Brisa, o público cria teorias nas redes sociais - uma delas é de que a maranhense seria filha de Guerra (Humberto Martins). No entanto, o empresário revelou ainda no primeiro capítulo durante uma conversa com Débora (Grazi Massafera) que é estéril, ou seja, não pode ter filhos.

O folhetim ainda não apresentou nenhum indício de que Brisa poderia ser de alguma forma filha perdida de Guerra, mas os espectadores estão confiantes na possível reviravolta.

Veja alguns tweets do público teorizando sobre Brisa é filha de quem na novela Travessia:

Na expectativa de a Brisa ser filha biológica do Guerra.#Travessia — Respeitem a democracia! (@distraidadegyn) October 30, 2022

quando ari e chiara descobrirem que a real filha de guerra é brisa... vivendo por esse plot #Travessia — ؘ (@romaburuno) October 28, 2022

Glória, nunca te pedi nada! Mas faz da Brisa filha do Guerra! Uma paixão que ele teve no passado, a mãe foi embora com a filha, ele tomou um pé na bunda e não quis saber mais de filho, por isso disse que era estéril, seria magnífico a Brisa herdeira do Guerra. #Travessia — Exposing 👊✌👍 (@dudex36) November 2, 2022

Eu aposto que no meio da novela travessia Vão descobrir que a brisa é filha do guerra de um relacionamento da adolescência Juventude dele...#Travessia — Daniela Luz (@DanyLuzOficial) November 1, 2022

Chiara é filha de quem em Travessia?

Se caso Brisa realmente fosse filha de Guerra, a trama poderia dar uma imensa reviravolta já que Chiara (Jade Picon) não é filha biológica do empresário, mas de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora.

Até agora, o marido de Guida (Alessandra Negrini) não sabe que tem uma filha, mas pode descobrir em breve. Isso porque a patricinha mimada está cada vez mais curiosa para saber quem era sua mãe, já que Guerra nunca responde suas perguntas sobre a genitora.

Ela já informou para Cidália (Cássia Kis) que quer ir atrás do ex-sócio de seu pai que ele lhe conte o que sabe. O que Chiara ainda não desvendou é que o nome de sua mãe não é Bianca Rossi como Guerra colocou em sua certidão de nascimento falsificada, mas sim Débora.

Na web, os fãs que teorizam sobre o passado das personagens torcem para que a revelação aconteça, pois Brisa se tornaria a herdeira da fortuna de Guerra e não Chiara. Agora está nas mãos de Gloria Perez.