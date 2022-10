Resumo de Travessia: 5 coisas que vão acontecer nesta semana

No resumo de Travessia desta semana, Brisa (Lucy Alves) finalmente voltará para o Maranhão pensando que irá reencontrar sua família, mas terá uma grande decepção quando descobrir que Ari (Chay Suede) arrumou uma nova namorada no Rio de Janeiro. O reencontro entre os dois está previsto para acontecer no sábado.

Chiara pensa em encontrar Moretti - Resumo de Travessia

Vem problema grande para Guerra (Humberto Martins) no capítulo de segunda-feira, 31. Chiara (Jade Picon) está cada vez mais curiosa para saber quem de fato era sua mãe e começará a questionar seu pai cada vez mais. O empresário vai seguir tentando enrolar a menina, que não se dará por satisfeita.

A patricinha mimada então terá a ideia de procurar Moretti (Rodrigo Lombardi) para tentar descobrir mais informações e avisará Cidália (Cássia Kis), que vai alertar o patrão sobre as intenções da jovem.

Oto e Brisa se reencontram

Oto (Rômulo Estrela) está cada vez mais apaixonado por Brisa e pedirá para Vandami (Raul Gazolla) viabilizar um encontro entre eles. No capítulo de terça-feira, 1, o hacker se oferecerá para levar a protagonista de volta para o Maranhão no avião da empresa em que trabalha.

A mocinha aceitará o convite do hacker. Quando contar a novidade para sua amiga Karina (Danielle Olímpia), a jovem vai sugerir que o rapaz está apaixonado por Brisa.

Brisa retorna para o Maranhão e descobre traição de Ari - Resumo de Travessia

Quando chega no Maranhão no capítulo de quarta-feira, 2, Brisa finalmente descobrirá que foi traída por Ari. A mocinha fica chocada ao ouvir as fofocas da vizinhança de que o arquiteto vai se casar com uma moça rica da capital fluminense, mas o baque será maior quando Núbia (Drica Moraes) contar que Tonho (Vicente Alvite) foi morar com o rapaz.

A protagonista garantirá que Ari não vai ficar com Tonho e decide voltar para o Rio de Janeiro para recuperar seu filho. Creusa (Luci Pereira) vai pedir para Helô (Giovanna Antonelli) ajudar sua afilhada quando ela retornar para a capital.

Brisa volta ao Rio de Janeiro para encontrar Tonho

Brisa novamente receberá ajuda de Oto e voltará para o Rio de Janeiro no capítulo que vai ao ar na sexta-feira, 4, de acordo com o Resumo de Travessia. O hacker vai deixar a protagonista na casa de Helô, e Creusa vai notar que o rapaz gosta de sua afilhada.

No entanto, a ajuda de Oto vai gerar problemas. Isso porque Núbia tira fotos da nora com o rapaz no aeroporto para gerar provas de que ela estaria envolvida com outro homem.

Também será neste capítulo que Helô finalmente vai conseguir fazer com que Brisa lhe conte toda a verdade.

Ari e Brisa se reencontram

O reencontro de Ari e Brisa está marcado para ir ao ar no capítulo de sábado, 5. O arquiteto receberá a notícia através de Dante (Marcos Caruso) de que sua noiva está no Rio de Janeiro e quer Tonho de volta. O rapaz também vai descobrir tudo o que aconteceu com a maranhense durante o período em que ela esteve sumida e ficará chocado.

O arquiteto dirá para o professor que nunca deixou de querer Brisa - enquanto isso, ele segue em um relacionamento com Chiara e usufruindo de todas as regalias proporcionadas por ela.

Será Dante quem vai fazer a ponte do reencontro entre os dois. Ele dirá ao seu aluno que a maranhense quer encontrá-lo em um hotel. No final do capítulo, os dois finalmente vão se rever e a protagonista deixará claro que vai lutar por Tonho.

Na próxima semana, os dois vão travar uma verdadeira guerra por Tonho. O arquiteto receberá até o apoio de Guerra, que dirá que irá ajudar o rapaz a ficar com a guarda do menino.