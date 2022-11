Chiara é filha de quem na novela Travessia?

Chiara (Jade Picon) está cada vez mais curiosa para saber quem é sua mãe. Durante toda a vida, Guerra (Humberto Martins) escondeu a verdade da garota, mas agora ela planeja até procurar Moretti (Rodrigo Lombardi) para descobrir a verdade sobre seu passado. Afinal, Chiara é filha de quem Travessia?

Chiara descobre de quem é filha em Travessia? Relembre a história

Chiara é filha de Débora (Grazi Massafera) e Moretti, mas foi criada por Guerra durante toda a vida. Conforme mostrado nos primeiros capítulos da trama, a mãe de Chiara era namorada do empresário, mas mantinha um caso com o personagem de Rodrigo Lombardi.

A patricinha mimada só pode ser filha de Moretti, já que Guerra é estéril e não pode ter filhos. Além disso, Débora revelou, antes de morrer, para o amante que estava grávida dele, mas o atual marido de Guida (Alessandra Negrini) a abandonou.

Depois da morte de Débora e da mudança de Moretti para Portugal, Guerra decidiu criar Chiara. Para evitar que seu rival descubra que tem uma filha, o empresário falsificou a certidão de nascimento e mudou o nome da mãe da menina para Bianca Rossi.

Só que agora Chiara quer descobrir quem é a sua genitora. Durante toda a vida, o empresário escondeu da garota a verdade e nunca respondeu suas perguntas. Insatisfeita com as respostas dadas pelo ricaço, a patricinha avisa Cidália (Cássia Kis) que irá procurar por Moretti para que ele conte tudo o que sabe, sem imaginar que ele é seu pai de fato.

Nos próximos capítulos, o público deve descobrir se a mimada vai procurar mesmo Moretti ou se tudo não passa de um blefe para conseguir arrancar informações de seu pai.

Por enquanto, a audiência acompanha o desenrolar do romance entre ela e Ari (Chay Suede), que contará com a ajuda de Guerra para lutar pela guarda de Tonho (Vicente Alvite).

Grazi ainda vai aparecer em Travessia?

A personagem Débora morreu no primeiro capítulo da trama, mas ainda vai aparecer na novela. Em entrevista ao podcast Papo de Novela, Glória Perez afirmou que a personagem será vista em flashbacks: "a Grazi protagonizou o primeiro capítulo. Flashback vai ter muito! Vocês não viram a força que essa mulher tem? Ela conduz a história, separa dois amigos.”

O que vai acontecer com Chiara em Travessia?

Nos próximos capítulos da trama, Chiara vai insistir em tentar descobrir mais informações sobre sua mãe. No capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 2, a menina mimada contará para Ari o seu plano de procurar Moretti.

A patricinha vai continuar namorando o arquiteto nos capítulos desta semana e até conhecerá Núbia (Drica Moraes), mãe do rapaz, mas não vai perder a oportunidade zombar da maranhense junto com sua amiga Júlia (Nathália Falcão).

O relacionamento de Ari e Chiara começará a atravessar dificuldades a partir da próxima semana, devido ao retorno de Brisa. Isso porque o arquiteto dirá para a mãe de seu filho que nunca deixou de querer ela - a mocinha não acreditará nas desculpas do ex-noivo, mas será seduzida por ele.

Quando contar para Gil (Rafael Losso) sobre o reencontro com a maranhense, o rapaz tentará convencer Ari a não terminar com Chiara.

A notícia do volta de Brisa chegará aos ouvidos de Guerra e aos de Chiara, consequentemente. A patricinha ficará furiosa, ainda mais quando Tonho for levado de volta para a protagonista, e se recusará a conversar com o arquiteto. Ela dirá para o pai que não quer mais nada com o namorado.

Enquanto isso, Ari vai brigar para ficar com Tonho. O arquiteto dirá para a namorada que vai voltar para o Maranhão com ela e o filho, mas não aparece no hotel da protagonista conforme combinado por eles. A mocinha ficará com medo de que o rapaz queira ficar com a criança e se esconde.

Ari consegue localizar o paradeiro de Brisa e do filho e ainda descobrirá sobre o envolvimento dela com Oto (Rômulo Estrela). A partir daí, os dois vão começar a brigar pela guarda de Tonho.