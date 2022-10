Brisa e Oto ficam juntos em Travessia? O que acontece na novela

Brisa e Oto vão se envolver romanticamente em Travessia, mas o namoro dos dois ainda vai demorar para engatar. Antes, o hacker e a mocinha vão se envolver em uma confusão quando ele decidir levá-la para o Rio de Janeiro e acabarem presos após um guarda vê-los portando um revólver.

Contém spoiler!

O que acontece com Brisa e Oto em Travessia?

Os destinos de Brisa e Oto vão continuar se entrelaçando nos próximos capítulos da novela Travessia. Depois de esconder a jovem na mala de seu carro, que fugia de um linchamento após ser vítima de fake news, o rapaz se compadece com a história da maranhense e decide levá-la até o Rio de Janeiro.

Brisa vai até a capital fluminense para tentar encontrar Ari (Chay Suede), que não deu mais notícias, e para fugir dos agressores. Já Oto (Rômulo Estrela) viaja para apagar os rastros de sua visita ao Maranhão.

Quando chegarem na cidade, o hacker vai dar dinheiro para a jovem. “Tem ponto de táxi ali adiante. Tá com o dinheiro que eu te dei aí, não tá?”, questionará o rapaz. Brisa (Lucy Alves) também ficará com frio e receberá um agasalho do desconhecido. “Toma! Leva com você!”, dirá Oto.

No entanto, quando Brisa vestir o casaco, um revólver cairá dele bem na frente de um guarda, que abordará os dois. Em cenas que serão exibidas na terça-feira, 18, ambos serão algemados e levados para delegacia. O hacker ligará para Moretti (Rodrigo Lombardi) para pedir ajuda, que mandará Stênio (Alexandre Nero) instruir o rapaz.

Oto conseguirá sair da cadeia com a ajuda de Stênio, enquanto Brisa ficará dois meses no presídio. Haverá um salto de tempo na novela – durante esse período, Ari vai se dar conta do desaparecimento da noiva, que nunca embarcou para o voo com destino a capital fluminense.

Quem vai conseguir um advogado para Brisa será o próprio Oto. A mocinha finalmente conseguirá um habeas corpus e sairá da cadeia – e o hacker estará esperando por ela na porta do presídio.

Brisa conseguirá um emprego no Rio de Janeiro enquanto procurará por Ari, já Oto continuará trabalhando para Moretti.

No entanto, os dois vão voltar a se encontrar mais adiante na novela. Ari começará a ficar cada vez mais envolvido com Chiara (Jade Picon), enquanto Brisa engatará um romance com Oto, que vai ajudá-la a provar sua inocência no caso do deep fake. Ainda não há data para as cenas de romance entre Brisa e Oto irem ao ar.

Ari troca Brisa por Chiara na novela Travessia

Ari se tornará um verdadeiro “boy lixo” na vida de Brisa. Ele e Chiara vão ficar cada vez mais envolvidos nos próximos capítulos da trama das nove, e o arquiteto até vai conhecer Guerra (Humberto Martins), pai da garota mimada.

No entanto, pai e filha vão descobrir que o rapaz é noivo e que tem um filho. Quando a notícia chegar aos ouvidos do empresário, ele exigirá que Ari traga Tonho (Vicente Alvite) para o Rio de Janeiro e deixe seu passado para trás de vez. Sem saber do paradeiro de Brisa, o rapaz aceitará a condição e se mudará para um apartamento de seu novo sogro.

No capítulo que irá ao ar em 27 de outubro, Ari avisará Núbia (Drica Moraes) que levará Tonho para morar com ele na capital fluminense, mas não contará para o garoto que está namorando a ricaça. Porém, o arquiteto terá mais problemas pela frente, já que Guerra vai descobrir a relação entre ele e o professor Dante (Marcus Caruso) – ele questionará o genro se ele tem algo a lhe dizer.

Enquanto isso, Brisa segue trabalhando na capital fluminense e à procura de Ari.