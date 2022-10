Resumo novela Travessia hoje tem 1º encontro de Brisa e Oto – 17/10

Depois de quase ser linchada por uma multidão enfurecida que pensa que Brisa (Lucy Alves) é uma sequestradora de crianças, a mocinha terá que fugir para se salvar. Por isso, ela acabará no carro de Oto (Romulo Estrela), como mostra o resumo novela Travessia hoje, segunda-feira (17). Este será o primeiro encontro da dupla, que viverá um triângulo amoroso na trama de Gloria Perez.

+Quem é Oto em Travessia, hacker que salva Brisa; veja história

O que tem no resumo novela Travessia hoje, segunda-feira, 17 de outubro?

No começo do resumo novela Travessia hoje, Brisa vai se esconder na mala do carro de Oto para escapar do linchamento. A moça explicará para Oto que não entendeu a acusação do povo contra ela, chamando-a de ladra de crianças. O hacker vai resolver comprar roupas para Brisa, mas depois pedirá que ela vá embora.

Guerra vai pedir para Talita para levar Ari até a construtora e vai solicitar por sigilo. Oto pedirá para Cidália que sonde com Cotinha sobre a aproximação de Stenio com Moretti. Ari contará para Gil sobre seu envolvimento com a campanha de Dante e a verdade sobre o motivo de sua ida ao Rio de Janeiro.

Além disso, Inácia vai dizer para Oto que Moretti foi para o Rio de Janeiro com Guida e o filho. Cidália pedirá para Cotinha averiguar se Stenio se aproximou de Moretti. Ari ficará sabendo que Brisa decidiu ir para o Rio atrás dele e comentará com Dante sobre sua preocupação com a mulher.

Cidália avisará Guerra que Moretti está voltando para o Brasil. Oto decidirá levar Brisa para o Rio e Helô tentará tranquilizar Creusa. No final do resumo novela Travessia hoje, o hacker dará seu casaco para Brisa vestir e um guarda perceberá um revólver cair da roupa de Oto.

Triângulos amorosos

Uma crise nasceu no relacionamento de Ari (Chay Suede) e Brisa quando o arquiteto conheceu Chiara (Jade Picon) no Rio de Janeiro. Porém, não é apenas o rapaz que terá o coração balançado por um desconhecido. Brisa também vai se envolver em um romance na trama.

A ajuda do hacker durante sua trajetória fará com que sentimentos nasçam entre Brisa e Oto. A mocinha então ficará dividida entre o pai de seu filho e o hacker vivido por Romulo Estrela.

Veja o que tem acontecido na trama:

*O resumo novela Travessia hoje foi cedido pela TV Globo e pode ser alterado sem aviso prévio.

Que horas começa Travessia hoje?

Para não perder os acontecimentos mostrados no resumo novela Travessia hoje, segunda-feira (17), será necessário sintonizar na TV Globo a partir das 21h35, depois do Jornal Nacional. De acordo com a programação oficial da TV Globo, o folhetim ficará até às 22h40 no ar.

Após o novo capítulo de Travessia, o público vai assistir o filme Parasita na Tela Quente. O longa coreano é dirigido por Bong Joon-ho e venceu quatro Oscars na cerimônia de 2020. A exibição nas telinhas da Globo será das 22h40 até às 00h50, horário em que começa o Jornal da Globo.

Assista ao trailer:

+O que acontece com Brisa na novela Travessia?

Brisa e Oto serão presos, mas Brisa é quem ficará na pior

No capítulo de amanhã, terça-feira (18), Oto e Brisa vão parar na cadeia. Eles serão presos por causa da cena mostrada no final do resumo novela Travessia hoje, em que um guarda avistará a arma do hacker. Os dois serão presos e Oto avisará Moretti (Rodrigo Lombardi) de seu paradeiro.

O empresário conseguirá que o advogado Stenio cuide do caso do hacker, que deixará a cadeia. No entanto, Brisa não será solta. A personagem ficará vários capítulos em um presídio a própria sorte. Oto vai se sensibilizar com a situação da moça e a ajudará. Ela só deixará a prisão no capítulo de sábado, dia 22 de outubro.

Leia também

Atuação de Jade Picon em Travessia divide opiniões, qual a sua?