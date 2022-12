Brisa x Ari: quem ganha a guarda de Tonho em Travessia

Dupla tem brigado na justiça para ver quem fica com o filho.

Desde que se separaram, Brisa e Ari \ brigam feio na justiça para ver quem ganha a guarda de Tonho em Travessia. Brisa já teve o azar de perder a guarda provisória para Ari e o destino da mulher contará com ainda mais percalços na tentativa de ficar com o filho de maneira definitiva.

Com reviravolta do destino, Ari é quem ganha a guarda de Tonho em Travessia

Nos próximos capítulos de Travessia, Ari é quem vai ganhar a guarda de Tonho. Durante a briga no tribunal, a mulher foi desmascarada pelo ex-namorado na frente do juiz ao mentir sobre ter passado alguns meses presa, mas o que realmente fará ela ficar sem o filho será um teste de DNA, segundo adiantou o Notícias da TV no começo de novembro.

Tudo acontecerá por culpa de Núbia (Drica Moraes), que acusará a ex-nora de ter traído Ari durante o relacionamento. Brisa vai tentar provar que sempre foi fiel e que Tonho é realmente filho do personagem de Chay Suede, mas acabará se prejudicando por isso.

De acordo com o que foi revelado pelo portal, o teste de DNA indicará que Ari é realmente o pai do menino, mas que Brisa não é a mãe. Isso ocorrerá porque Brisa sofre de uma rara condição genética, mas ainda não sabe disso na trama de Gloria Perez.

Com esta condição, Brisa é conhecida como "mulher quimera" e tem sequências diferentes de DNA devido a óvulos distintos que se fundiram durante a formação do embrião. Exemplificando, seria como se ela tivesse o próprio DNA no corpo, mas também de um irmão gêmeo.

Por isso, Brisa tentará encontrar testemunhas de seu parto no Maranhão para comprovar sua história, mas a fake news sobre a moça ser uma suposta sequestradora de bebês tomará conta dos burburinhos entre as fofoqueiras da cidade e ninguém acreditará nela. Ari ficará com a guarda de Tonho em Travessia e a protagonista tentará reverter a situação para ter o filho de volta.

Em situação feia, Brisa tem sido bombardeada no tribunal por Ari:

História de Brisa só será comprovada após parto de 2º filho

Brisa só terá um respiro de alívio bem mais a frente na novela. Ainda segundo o Notícias da TV, em matéria do começo de dezembro, Brisa irá engravidar de Oto (Romulo Estrela) no futuro do folhetim. Sua nova gravidez acabará sendo a salvação da moça.

Quando Brisa der a luz a seu bebê com Oto, um geneticista designado pela Justiça estará na sala de parto. Testes serão feitos no recém-nascido e o resultado será igual ao de Tonho: Oto será indicado como o pai nos resultados, mas Brisa não será apontada como mãe.

Por conta disso, finalmente a condição genética rara de Brisa será descoberta. O teste de DNA no novo bebê e a descoberta sobre a protagonista ser uma mulher quimera provará que Brisa não é uma ladra de crianças e que ela é realmente a mãe de Tonho. No entanto, ainda não foi revelado se assim Brisa conseguirá ficar com a guarda de Tonho em Travessia, que então estará nas mãos de Ari, mas a possibilidade é grande.

