Bruno Fagundes e namorada: ator está comprometido?

Bruno Fagundes está na nova novela das sete, Cara e Coragem, e desperta a curiosidade do público sobre sua vida pessoal. O ator é bastante reservado em relação a sua vida pessoal e quase não há notícias sobre Bruno Fagundes e namorada. Afinal, ele está solteiro?

Bruno Fagundes e namorada: quem ele namora?

Bruno Fagundes está solteiro. Em entrevista ao jornal Dia, em junho deste ano, o ator disse que não está à procura de um amor e não pensa nisso no momento. “De certa forma, pode ser uma distração, que não quero me dar o luxo de ter. Estou muito focado no trabalho, então, estou fugindo disso de romance”, contou.

O ator garantiu que, se ele se apaixonar e começar a namorar, todo mundo irá saber. “Confesso que as vezes, claro, bate uma carência. Mas está tudo certo, tenho me sentido muito realizado”.

O filho de Antônio Fagundes ainda não assumiu publicamente nenhum namoro. Em 2020, ele e a atriz Antônia Morais passaram um final de semana juntos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, após a filha de Glória Pires terminar o namoro com Paulo Dalagnoli.

Os dois foram vistos trocando beijos em 2011 durante o Rock in Rio, mas o breve affair se transformou em uma grande amizade. Na época, a mãe de Bruno, Mara Carvalho, disse que ‘torcia pelo melhor’, mas os atores nunca chegaram a namorar e hoje são apenas amigos.

Em 2016, a imprensa especulou que Bruno estaria namorando Luna Mori, mas o famoso não quis comentar sobre o possível namoro. Os dois foram clicados juntos no Camarote Quem O Globo no Carnaval daquele ano, mas esse foi o único registro público do possível casal.

Já na ficção, a história é outra. Bruno interpreta Renan, um coreógrafo vaidoso e perfeccionista da Companhia de Dança Aérea que namora Lou (Vitória Bohn), com quem mantém um relacionamento tóxico e abusivo.

O badboy protagoniza cenas de ciúmes doentio com a namorada, que a deixam constrangida frequentemente. A situação piora quando Lou se apaixona por Rico (André Luiz Frambach).

Qual novela que Bruno Fagundes fez?

Bruno Fagundes já esteve em outras novelas da Globo, mas ficou longe dos folhetins por oito anos. Seu primeiro trabalho na emissora foi em 1994, quando participou de A Viagem. Depois, esteve em O Rei do Gado (1996), Carga Pesada (2006) e Negócio da China (2008).

Ficou seis anos afastado dos folhetins até que retornou em 2014 para atuar em Meu Pedacinho de Chão, no qual interpretou o Dr. Renato. Foram mais oito anos até que Bruno voltou para as novelas, agora em Cara e Coragem, em exibição no horário das 19h na Globo.

Entre 2018 e 2020, Bruno participou da série 3%, da Netflix, interpretando André. Ele também fez trabalhos no cinema, incluindo os títulos Amigas de Sorte (2021), Contra a Parede (2018) e mais.

Bruno também já passou pelo teatro. Sua peça mais famosa é Vermelho, que esteve em cartaz em 2012, na qual atuou ao lado do pai, Antônio Fagundes. A trama conta a história de Mark Rothko, um pintor russo erradicado nos EUA, interpretado pelo veterano.

Já Bruno ficou com o papel de Ken, assistente do artista, com quem tem embates causados pela diferença de idade e percepção artísticas completamente diferentes.

Bruno Fagundes é fruto do casamento de Antônio Fagundes com a atriz Mara Carvalho, de quem se separou em 2000. Ainda em entrevista ao veículo, o ator contou que seu pai não acompanha Cara e Coragem todos os dias, mas vê algumas cenas e elogia o filho: ” A gente faz pra eles reconhecerem, ficarem orgulhosos. Isso ainda somado ao fato de receber um elogio do Antônio Fagundes, que é de um dos atores mais experientes do Brasil, é mais incrível ainda”.