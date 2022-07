Bruno Luperi e Paula Barbosa: qual o parentesco entre eles?

Bruno Luperi e Paula Barbosa ambos têm ligação com Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão de Pantanal. O dramaturgo é o responsável pelo roteiro do remake em exibição na Globo, enquanto a atriz interpreta Zefa. Muita gente não sabe, mas os famosos fazem parte da mesma família.

Qual a relação entre Bruno Luperi e Paula Barbosa?

Bruno Luperi e Paula Barbosa são primos. O autor do remake de Pantanal na Rede Globo é neto de Benedito Ruy Barbosa e filho de Edmara Barbosa, filha do veterano. Já a atriz é filha de Edilene Barbosa, a caçula do autor renomado.

Os dois não são os únicos membros da família que estão no folhetim. Mareliz Rodrigues, a Matilde, é sobrinha de Benedito e também é prima de Bruno Luperi. A personagem trabalha na empresa de José Leôncio (Marcos Palmeira) e vive em conflito com Davi (Lucci Ferreira), que nunca deixa a colega manifestar suas ideias e sempre a reprime.

O que muita gente não sabe é que Mareliz foi casada com Claudio Galvan, que interpreta Ari – o personagem virou meme nas redes sociais por sempre falar “câmbio” na novela.

No último capítulo, mais dois familiares de Benedito vão aparecer na trama. Os filhos de Bruno Luperi, Theo e Lia, são as crianças que vão interpretar os filhos de Juma (Alanis Guillen) e Irma (Camila Morgado) após o salto no calendário que o folhetim vai dar.

“Ter quatro gerações envolvidas nessa história agora, poder fazer a adaptação e pra fechar ter os filhos fazendo participação… isso, de certa forma, faz valer a máxima da música que o Marcus Viana compôs: ‘Os filhos dos filhos dos nossos filhos verão'”, disse o dramaturgo ao Gshow.

A família de Benedito Ruy Barbosa é repleta de estelas. Além de Bruno, Paula e Mareliz, suas filhas Edmara e Edilene Barbosa também são escritoras e roteiristas de telenovelas. Entre os projetos que as irmãs já trabalharam estão Velho Chico (2016), Meu Pedacinho de Chão (2014), Paraíso (2009), Sinhá Moça (2006), Cabocla (2004) e mais.

Pantanal tem mais atores em família

Não é só Bruno Luperi e Paula Barbosa que estão em família em Pantanal. Outros atores que são parentes contracenam juntos no remake.

Almir Sater e Gabriel Sater são o exemplo mais famoso. Almir interpreta Eugênio, o chalaneiro, enquanto Gabriel interpreta Trindade. Os atores são pai e filho e já até participaram de um duelo musical juntos durante uma das rodas de viola.

Inclusive, Gabriel interpreta o mesmo papel de seu pai em 1990. Foi Almir quem viveu o peão cramulhão na primeira versão da trama. O personagem fez muito sucesso na época e fez com que o famoso fosse convidado para protagonizar A História de Ana Raio e Zé Trovão, novela que sucedeu Pantanal na TV Manchete. Neste ano, seu filho também tem conquistado o carinho da audiência.

Outros atores que são parentes e participaram da novela são Isabel Teixeira, Renato Teixeira e Chico Teixeira, a Maria Bruaca e o Quim da primeira e segunda fase.

Isabel Teixeira interpreta Maria Bruaca em Pantanal, um dos grandes destaques do folhetim e uma das personagens mais populares entre o público. Ela e Chico Teixeira, o Quim da primeira fase, são filhos do cantor Renato Teixeira, que fez uma participação especial interpretando Quim já idoso.

“Essa sensação que o pai sente pelo filho, pode ser ele como ator, como médico, como jogador de futebol, sei lá, quando você vê que se realizou, é muito interessante”, disse Renato em entrevista ao G1 sobre o sucesso de Isabel na novela.

Pantanal fica no ar até o começo deste ano, quando será substituída por Travessia, de Gloria Perez.