Cadê a Ana Maria Braga: entenda por que ela não está no Mais Você

Ana Maria Braga está afastada do Mais Você desde o dia 14 de agosto, e vem sendo substituída pela dupla de jornalistas Fabricio Battaglini e Talitha Morete. Mas afinal, cadê a Ana Maria Braga? Ela está doente, de folga ou deixou o programa por outro motivo? Não há razão para desespero dos fãs da apresentadora, pois em breve ela estará de volta!

Onde está Ana Maria Braga?

A apresentadora Ana Maria Braga está de férias e retorna ao Mais Você no dia 28 de agosto, próxima segunda-feira. A loira aproveitou o período de descanso para viajar até Israel e passou sua primeira semana de recesso por lá. No último domingo, 20, ela revelou que estava fazendo escala em Paris, na França, e então retornaria ao Brasil.

Durante sua passagem por Paris, ela revelou que passou pela Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e que rezou por todas as pessoas que estão precisando de um alento, em especial os amigos Preta Gil, que está se recuperando de uma cirurgia para a remoção de um tumor no intestino, e Fausto Silva, que deve passar por um transplante cardíaco.

Durante o tempo em que Ana Maria Braga está de férias, seu companheiro de todas as manhãs, o Louro Mané - filho do Louro José - também passa por um período de descaso. O fantoche é manipulado pelo ator Fabio Caniatto, que mostrou no Instagram que está aproveitando o tempo livre em uma viagem na Argentina. Ele deve retornar ao Mais Você junto com Ana Maria.

Audiência do Mais Você sem Ana Maria Braga

A audiência do Mais Você não tem ido bem sem a presença da veterana. Em dias normais do programa, a atração matinal costuma fazer entre 6, 7 ou até 8 pontos, mas com Fabricio Battaglini e Talitha Morete os números caíram ao longo da rpimeira semana sem a loira no comando.

Na segunda-feira e terça-feira, o programa conseguiu se manter, segundo dados do Kantar Ibope, somando 8.1 e 7.4, respectivamente. No entanto, na quarta-feira, a audiência caiu para 5.9 e na quinta para 5.5 pontos. Segundo o Na Telinha, esta é a pior audiência do Mais Você em 2023.

A Ana Maria Braga vai se aposentar?

Quem não estava sabendo das férias da apresentadora do Mais Você e ficou com medo de que Ana Maria Braga estivesse se aposentando, pode ficar tranquilo, pois a famosa já desmentiu boatos de que sairia da programação da Globo no próximo ano. Pouco antes do período de descanso, no dia 7 de agosto, Ana Maria Braga gravou um vídeo para as redes sociais e disse que os boatos sobre sua provável aposentadoria em 2024 era uma "mentirada sem fonte e checagem".

A famosa disse que este tipo de informação falsa prejudica seu trabalho, a TV Globo e os funcionários do programa e frisou: "não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber".

O Mais Você está no ar há mais de duas décadas. A atração matinal de segunda a sexta-feira estreou no dia 18 de outubro de 1999. Até 2008, ele era gravado em São Paulo, até que mudou para os estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro e ficou por vários anos. Em 2020, com a pandemia do covid-19, Ana passou a gravar de casa, em São Paulo. Algum tempo depois, no primeiro semestre de 2021, o estúdio do programa voltou a ser em São Paulo, onde continua sendo gravado hoje.