Cadê a barriga? Graça está grávida mesmo ou não?

Graça (Agatha Moreira) enganou a família La Selva ao dizer que está grávida de Daniel (Johnny Massaro), quando na verdade o filho que espera é de Marino (Leandro Lima). Entretanto, nas redes socias, o público tem achado estranho o fato de que a barriga da dona da boutique ainda não cresceu. Afinal, ela espera um filho ou não?

De quem é o filho de Graça em Terra e Paixão?

Em Terra e Paixão, Graça de fato está grávida de Marino, conforme revelado por ela há alguns meses. No entanto, a família La Selva ainda não descobriu que a criança não é herdeira de Daniel.

A barriga da loira deve começar a crescer nas próximas semanas, até porque o nascimento da criança será determinante para que os ricaços descubram a farsa. Em uma cena exibida quando Graça e Marino ainda estavam tendo um caso, foi mostrado que a dona da boutique percebeu que o delegado tem uma marca de nascença no couro cabeludo.

Pois bem, a cena provavelmente não foi à toa. Uma das teorias é de que o filho de Graça nascerá com a mesma marca do bonitão, deixando evidente de que ele não é filho de Daniel.

Enquanto a loira segue com a mentira, o público questiona quando é que a barriga da personagem de Agatha Moreira vai dar as caras. "A Petra e o Luigi perguntando do enxoval do bebê e eu só consigo pensar na barriga da Graça que não cresce nunca", escreveu uma internauta. "Graça grávida de 18 meses, sem nenhuma barriga e pegando o Jonatas, esse é o tweet", publicou outra.

"Povo dessa novela esqueceu totalmente da barriga da Graça né? Tá grávida desde o começo da novela e não tem nada de barriga", comentou um espectador. "Engraçado, né?? A barriga da Graça não cresce!!! Quanto tempo ela já está grávida? Faz tempo né?", questionou mais uma internauta.

Loira fica com Caio na novela?

Graça não vai desistir de tentar se casar com Caio (Cauã Reymond) em Terra e Paixão. A dona da boutique e Jonatas (Paulo Lessa) vão dar inicio ao plano para separar o primogênito e Aline (Barbara Reis).

A patricinha vai mandar o produtor rural ficar perto da viúva para fazer ciúmes em Caio. Depois, ela tenta seduzir o ex-cunhado e, sem que ele veja, deixa uma peça íntima no sofá. A protagonista vai encontrar a roupa e perguntará ao namorado de quem é aquilo e ficará furiosa. A viúva logo vai descobrir que se trata de um plano armado por Graça e confronta a mimada, dizendo que não cairá em seus golpes e que confia no namorado.

Ao mesmo tempo que tenta reconquistar o rapaz, a pilantra vai começar a se envolver com Jonatas, e os dois até vão ser flagrados em um momento íntimo por Anely (Tatá Werneck).

Jonatas e Graça vão tentar continuar tentando separar o casal protagonista, e Aline não só notará como vai chamar a atenção do amigo por colocá-la contra Caio. Apesar das armações, a viúva e o protagonista vão continuar juntos ao menos por enquanto.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de "Renascer". Até lá, o autor Walcyr Carrasco ainda vai preparar mais reviravoltas para a trama. Possivelmente, Aline e Caio só devem ter um final feliz nos capítulos finais do folhetim, como costuma acontecer na maioria das novelas do horário nobre.

