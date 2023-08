Caio descobre que o filho de Graça não é de Daniel?

Caio desistiu do casamento com Graça para ficar com Aline, mas ainda acredita ter uma obrigação com o filho da loira, já que ele pensa ser herdeiro de Daniel. Porém, a criança é filha do delegado Marino, o que poucas pessoas sabem até agora. Mas quando Caio finalmente descobrirá a verdade sobre o pai do bebê de Graça?

Quando Caio descobre que o filho de Graça é de Marino?

Anely é quem descobrirá que a loira espera um filho de Marino e não Daniel, e contará tudo para Aline que ficará em choque, segundo apurou o colunista André Romano, do Observatório da TV. Com isso, Caio ficará sabendo da verdade e tirará dos ombros a culpa por não se casar com mãe do que ele pensava ser su sobrinho.

Enquanto essa grande revelação não chega, Graça tentará se vingar de Aline e acabar com o romance da viúva com Caio. A grávida foi até a casa da professora para ameaça-la após ser abandonada no altar. O embate das duas resultou em uma promessa de Graça, que afirma que conseguirá Caio de volta, e acusações de Aline, que contou já saber sobre as armações da filha de Gladys para se passar por doente para conseguir a simpatia do personagem de Cauã Reymond, o que deixou Graça abalada, mas não derrotada.

A antagonista vivida por Agatha Moreira tentará conseguir a ajuda de Jonatas (Paulo Lessa) em seus planos contra o casal, mas o filho de Gentil se recusará a prejudicar Aline, segundo mostram os resumos da novela. Os próximos passos da loira então serão se aproximar mais de Irene (Gloria Pires), que pode garantir seu futuro e do filho, além de dividir o mesmo ódio contra Aline. A jovem vai tentar ficar cada vez mais perto da ex-sogra, que até a convidará para morar com ela.

Caio e Aline vão se casar?

Agora que largou Graça, Caio vai ficar com Aline. Expulso de casa por Antônio (Tony Ramos), ele vai comprar a casa de Jussara e poderá aproveitar seu romance com a professora. O casal passará por uma cerimônia especial na aldeia de Jurecê (Daniel Munduruku), que oficializará o relacionamento, segundo apurou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em agosto. No entanto, essa espécie de "casório" não terá validade como a um casamento de verdade de papel passado e tudo no cartório. A dupla será abençoada pelo pajé, que fará um ritual de proteção para eles.

Mesmo com a proteção do pajé, não faltarão pessoas para tentar separar o casal. Além de Graça, que quer a todo custo dividi-los para ficar com Caio, Jonatas também tentará fazer a cabeça da filha de Jussara. O rapaz conversará com a professora e dirá para que ela tenha cuidado com o filho de Antônio, pois ele acredita que Caio tem interesse nas terras da viúva.

Os resumos também mostram quem Raoni (Mapu Huni Kui), filho do pajé, alertará a irmã Iraê (Suyane Moreira) que ela não deve gostar de Caio. Não há detalhes se ela tentará atrapalhar o casal, mas em cenas do começo do mês de agosto, ficou perceptível que a jovem tem interesse no filho de Antônio.