Caio entra em guerra com a família em Terra e Paixão. Veja o que vem a seguir - Foto: Reprodução/Globo

4 coisas que acontecem com Caio em Terra e Paixão

Caio (Cauã Reymond) está fora da sucessão de Antônio (Tony Ramos) por ter comprado as sementes que Aline (Barbara Reis) tanto precisava. Porém, o rapaz não cairá sem lutar. Por isso, ele vai unir forças contra o patriarca e sua madrasta nos próximos capítulos da trama, entre 23 de maio e 3 de junho.

Além disso, o personagem de Cauã Reymond vai levar um balde de água fria em relação a seu amor com a viúva de Samuel e terá um embate com o irmão que resultará em tragédia no futuro da novela.

1 – Disputa judicial – o que acontece com Caio em Terra e Paixão

Caio vai com tudo contra o pai em Terra e Paixão e levará seu caso para a justiça. Ele jogou a bomba na família e disse que quer metade de tudo que é do pai, já que tem direito a herança de sua mãe Agatha (Bianca Bin), que morreu durante o parto do rapaz. Antônio ficará em uma situação difícil, pois será informado por seu advogado que Caio realmente tem direito a tudo e que o primogênito pode vencer o caso.

Para piorar a situação, a jornalista Isabel (Yasmin Gomlevsky) aparecerá morta na propriedade de Aline e será encontrada por Caio. O rapaz terá certeza que a morte da moça é culpa de seu pai, mas Aline será a principal suspeita e acabará até presa. O personagem de Cauã Reymond tentará tirar a amada da cadeia, ameaçará o patriarca e dirá que vai testemunhar contra ele se for preciso.

2 – Caio terá vantagem contra madrasta

Enquanto Caio e Antônio duelam, o personagem de Cauã Reymond conseguirá colocar as mãos em uma caixa misteriosa que pertence a Cândida (Susana Vieira) e pode ajudá-lo na batalha contra a madrasta Irene (Gloria Pires), que o odeia e quer ver o filho de Agatha bem longe da fortuna do marido.

A ex-prostituta dará a caixa para o protegido e dirá que ele pode usá-la contra Irene. O conteúdo ainda é um segredo da trama, mas promete balançar os personagens. As informações podem envolver o passado da megera.

3 – Rejeição de Aline e preferência pelo irmão

Caio tenta fazer de tudo por Aline desde o começo da novela, já salvou sua vida, comprou as sementes que a moça precisava para a plantação, enfrentou o pai por ela, mas não é correspondido pela moça. A viúva já disse para o rapaz que a única coisa que pode oferecer para ele é sua amizade e nos próximos capítulos deixará claro que não o ama.

Outro problema para o rapaz é que seu irmão Daniel (Johnny Massaro) também está de olho em Aline há tempos. Caio não sabe que o advogado quer ficar com professora e o aconselhará a terminar o noivado com Graça (Agatha Moreira) e se declarar para a mulher que ama, sem saber que ele estará o jogando direto nos braços de sua amada.

4 – Daniel morrerá em Terra e Paixão

No futuro da novela Terra e Paixão, Daniel sofrerá um grade acidente e morrerá, segundo apurou a coluna de coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV. Caio vai se sentir muito culpado pela situação e ainda receberá o desprezo pela família, que também o culpará pelo ocorrido. Tudo acontecerá por conta da paixão dos irmãos por Aline. Caio vai brigar feio com o personagem de Johnny Massaro e o advogado sairá furioso de carro.

Daniel dirigirá de forma imprudente e vai colocar o pé no acelerador. Por isso, ele não conseguirá controlar o veículo e acabará batendo em uma árvore. A morte do rapaz deixará todos abalados e dará um novo rumo a trama de Walcyr Carrasco.

