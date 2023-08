Caio desvenda mistério de quem mandou matar Daniel

Primogênito recebe laudo da perícia do acidente

Caio está perto de descobrir o que realmente aconteceu com Daniel. Desde que o primogênito e Ademir começaram a investigar o que poderia ter causado a morte do advogado, ambos foram vítimas de atentados. Em breve na novela Terra e Paixão, o rapaz saberá quem está acobertando o criminoso.

Quem mandou matar Daniel em Terra e Paixão?

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio receberá o resultado da perícia do carro de Daniel, que comprava a alteração nos freios. Quem dará a notícia será Rodrigo (Maicon Rodrigues).

Caio chegará a conclusão que Marino (Leandro Lima) está acobertando alguém. Isso porque quando o rapaz foi na delegacia perguntar sobre a perícia, um funcionário do local começou a contar para o personagem de Cauã Reymond que os freios poderiam ter sido alterados, mas levou uma represália do delegado. O bonitão deu uma bronca no funcionário, alegando que o documento é sigiloso.

Rodrigo e Caio tentaram colocar as mãos no laudo da perícia, mas Marino alegou que eles só conseguiriam ter acesso ao documento com ordem judicial, dificultando a investigação de ambos.

Na web, o público tem algumas teorias de quem pode estar por trás de tudo. Uma das mais citadas é Irene (Glória Pires), que pode ter sabotado o carro da família para matar Caio, mas atingiu o próprio filho por acidente. A madame estaria interessada em se livrar do enteado para garantir que a sucessão ficaria com o advogado. Além disso, o responsável pagou uma fortuna para Ernesto (Eucir de Souza) mexer nos freios, ou seja, teria que ser alguém muito rico.

Outras teorias indicam que até mesmo Petra (Debora Ozorio) e Luigi (Rainer Cadete) podem estar por trás de tudo. Viciada em remédios tarja preta, a caçula nunca foi considerada apta a sucessão. No entanto, depois de deixar a clínica de reabilitação, a agrônoma voltou a trabalhar e se interessar pelos negócios do pai.

Luigi também está de olho na fortuna da família La Selva - afinal, foi por isso que ele se casou com Petra. O italiano poderia se dar muito bem caso a esposa assumisse os negócios da família.

Veja: Lucinda e Marino ficam juntos em Terra e Paixão?

Ademir morre em Terra e Paixão?

Depois de Caio, foi a vez de Ademir sofrer um atentado. O produtor rural não morre em Terra e Paixão, mas passa um tempo hospitalizado depois de ser baleado.

O personagem de Charles Fricks marcou um encontro com Dalva (Patrícia Pinho), esposa de Ernesto, para que a mulher lhe contasse tudo o que sabe. Antes que ela pudesse começar, um motoqueiro se aproximou do estabelecimento e atirou em Ademir.

Dalva ligou para a ambulância, mas logo deixou o local sem ser vista. A mulher levou uma bronca do marido ao chegar em casa, que ficou desesperado com a possibilidade dela contar a verdade.

Depois de acordar no hospital, Ademir dirá ao sobrinho que as teorias sobre a morte de Daniel estão certas e que ele deve tomar cuidado.

A identidade do mandante do assassinato e dos atentados ainda não será revelada ao público. Por enquanto, o público acompanha o retorno de Agatha (Eliane Giardini) a nova Primavera depois de passar vinte anos presa. Alguns internautas também cogitam a possibilidade da mãe de Caio estar envolvida nos crimes como uma forma de de vingar de Antônio (Tony Ramos), de quem fugiu após o fazendeiro ameaçá-la de morte caso ela pedisse o divórcio.

Veja: Aline fica grávida de Caio na novela Terra e Paixão?