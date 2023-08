Lucinda e Marino ficam juntos em Terra e Paixão?

Lucinda e Marino finalmente vão se beijar pela primeira vez na novela Terra e Paixão. Nos próximos capítulos, a personagem de Débora Falabella vai tomar uma atitude contra Andrade (Ângelo Antônio) e se entregará ao delegado, que já está interessado na gerente da Cooperativa há tempos.

Quando Lucinda e Marino ficam juntos na novela?

As cenas do primeiro beijo entre Lucinda e Marino (Leandro Lima) estão previstas para irem ao ar em 15 de agosto, terça-feira. A mãe de Christian (Felipe Melquiades) irá até o quarto do delegado, onde os dois irão se beijar.

Andrade continuará com um comportamento problemático nos próximos capítulos. Com o marido cada vez mais agressivo e consumindo bebida alcoólica, Lucinda desistirá de tentar manter o casamento e decidirá se separar do pai do seu filho.

A gerente da Cooperativa já sabe que o delegado está interessado nela e que ele até se mudou para a pousada para protegê-la. No entanto, Lucinda ainda estava resistente a se entregar ao amor do rapaz por conta do casamento com Andrade.

Após beijar Marino pela primeira vez, a personagem decidirá colocar um ponto final no casamento com Antônio. O bêbado voltará a dar um novo vexame no capítulo de 16 de agosto, o que fará com sua esposa expulse-o de casa. A mulher comunicará que contratou um advogado para cuidar do divórcio e da guarda de Cristian.

Andrade também será preso por Marino mais uma vez após outro episódio de agressão em cenas que vão ao ar na próxima quinta-feira, 17.

O resumo de Terra e Paixão do Gshow ainda não liberou se Andrade de fato vai aceitar a separação ou se continuará causando na vida da esposa. Possivelmente, Lucinda e Marino vão ficar cada vez mais próximos nos capítulos da semana que vem. Nas redes sociais, o público torce para que a gerente da Cooperativa se livre do casamento tóxico.

O que acontece com Andrade em Terra e Paixão?

Marido de Lucinda, Andrade foi atropelado por Petra (Debora Ozório) nos últimos capítulos exibidos. Apesar dos ferimentos, em breve o dono da pousada terá alta e voltará para casa.

Enquanto isso, Marino dirá para Antônio (Tony Ramos) que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade. Nada irá acontecer com a filha do ricaço, que seguirá sua vida normalmente trabalhando na empresa do pai. Nos próximos capítulos, inclusive, a miss tarja preta vai se encantar com Hélio (Rafa Vitti), o novo engenheiro da Cooperativa.

Já Andrade vai arrumar novos problemas em casa. O susto do atropelamento não será suficiente para que o homem mude o comportamento - bêbado, ele até vai dormir na cama de Nice (Alexandra Richter).

O marido de Lucinda também esquecerá de buscar Cristian na escola, que vai ficar triste ao permanecer por horas esperando o pai. A situação será a gota d'água para a mulher, que o expulsará de casa. O destino do vilão nos próximos capítulos é a cadeia e o divórcio.

Outro fato também vai movimentar a trama nos próximos capítulos será a chegada de Agatha (Eliane Giardini), mãe de Caio, que ficará hospedada na pousada. Por enquanto, apenas o primogênito, Angelina (Inez Viana) e Gentil (Flávio Bauraqui) vão saber que a matriarca está viva.

A novela Terra e Paixão vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília. Todos os capítulos também ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV. A trama de Walcyr Carrasco fica no ar até janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de "Renascer", trama de Benedito Ruy Barbosa que será adaptada por Bruno Luperi.