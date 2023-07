Caio vai casar mesmo com Graça em Terra e Paixão?

Depois da insistência de Graça, Caio está noivo da ex-namorada de Daniel Mas será que esse romance vai mesmo para frente e a dupla chegará ao altar? Novas emoções estão preparadas para os próximos capítulos da novela Terra e Paixão.

O que vai acontecer com Caio e Graça?

Os resumos da novela Terra e Paixão mostram que nos próximos capítulos do mês de julho, Caio e Graça vão finalmente marcar o dia do casório, mas ainda não adiantam se o casal vai vai trocar as alianças e selar logo a união. Ao que tudo indica, a trama de Walcyr Carrasco focará no assunto por bastante tempo, então muitas reviravoltas podem acontecer.

Em entrevista ao Encontro, na última quarta-feira, 20 de julho, Agatha Moreira disse que ainda não sabe se os dois vão se casar, mas adiantou que Caio vai mesmo assumir o bebê que ele pensa ser de Daniel (Johnny Massaro). "Ele é um homem íntegro e pensando muito em nome do irmão, por honra a esse irmão, ele vai assumir essa criança", comentou a loira.

Apesar de Caio e Graça estarem se aproximado cada vez na novela Terra e Paixão e algumas cenas quentes do casal já tenham ganhado espaço na trama, o que pode atrapalhar o casamento da dupla é o amor que o filho de Antônio (Tony Ramos) ainda sente por Aline (Barbara Reis).

Caio já salvou a vida de Aline mais de uma vez, a ajuda com diversos obstáculos e até conseguiu arrancar dois beijos da moça. Na última semana de julho, os resumos da novela apontam que a dupla voltará a ficar junta mais uma vez. Não há detalhes se a cena não passará de mais um beijo entre eles ou se algo mais íntimo acontecerá, como ir para a cama. No entanto, é possível perceber que o momento mexerá com os sentimentos de Caio, pois pouco depois o herdeiro dos La Selva vai arranjar confusão por causa da amada e enfrentará Jonatas (Paulo Lessa), que também ama Aline.

Graça terá recaída com Marino e vai ser flagrada

Outra coisa que pode colocar tudo a perder no plano interesseiro de Graça é seu envolvimento com o delegado Marino (Leandro Lima), o verdadeiro pai da criança que está esperando. Segundo a coluna Splash, do UOL, revelou no dia 19 de julho, Graça vai ter uma recaída com o policial.

Graça foi maltratada por Marino quando pediu que ele assumisse o bebê - logo após a morte de Daniel - mas acabará caindo na lábia do delegado quando ele aparecer na loja da loira para lhe jogar charme.

Graça até tentará resistir às investidas de Marino, mas acabará cedendo e vai parar no provador com o bonitão. O problema virá logo em seguida, quando Irene (Gloria Pires) aparecer na loja para conversar com a nora. Ela pegará o casal no flagra e deixará Graça desesperada. A moça vai se tentar arrumar desculpas para o clima com o delegado e Marino fará questão de correr de lá, deixando algumas perguntas no ar.

Como esta cena ainda não aparece nos resumos, que registram até os capítulos do dia 29 de julho, a sequência deve aparecer apenas nos episódios do mês de agosto. Por enquanto, nenhum dos La Selva desconfia que o bebê de Graça não é de Daniel.

