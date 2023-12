Camila de Paraíso Tropical: por onde anda Patrícia Werneck

A atriz Patrícia Werneck, hoje com 43 anos, não trabalha mais em novelas e está sumida da mídia desde 2012. Há 16 anos, a artista fez sucesso ao interpretar Camila de "Paraíso Tropical" e, apesar de ter participado de alguns outros projetos na Globo, optou por se afastar das telinhas.

Como está a Camila de Paraíso Tropical hoje?

O último trabalho de Patrícia Werneck na televisão foi em 2012, quando esteve no remake de "Gabriela". Desde então, a famosa abandonou a carreira na TV e não esteve em nenhum outro projeto da Globo ou de qualquer outra emissora.

Não se sabe ao certo por qual motivo a atriz decidiu seguir outro caminho. Em 2010, Patrícia deu à a luz ao seu primeiro filho, Antônio, fruto do casamento com o ator André Barros. A famosa até foi vista com o herdeiro ao ser flagrada por paparazzis na época, mas há tempos não é clicada pelo fotógrafos.

Apesar de estar afastada da mídia, seu marido segue trabalhando na Globo - ele dirigiu a novela "Travessia" (2022), no horário das nove, antecessora de "Terra e Paixão" (2023). Também esteve na direção de sucessos como "A Dona do Pedaço" (2019), "Segundo Sol" (2018), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Verdades Secretas" (2015).

Patrícia França começou a trabalhar na Globo em 2003, quando esteve em "Malhação". Nos anos seguintes, também esteve no seriado "JK" (2006) e na novela "Cordel Encantado" (2011), além do folhetim "Mutantes - Promessas de Amor" (2009), na Record.

O papel mais lembrado da carreira de Patrícia é justamente o de Camila, personagem que passou quase toda a trama em um triângulo amoroso, dividida entre dois rapazes. É apenas no final de Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo que ela decide com quem quer ficar.

Qual o final de Camila em Paraíso Tropical?

A personagem Camila é filha mais nova de Heitor (Daniel Dantas) e Neli (Beth Goulart). A jovem é uma menina muito romântica e tem como fio condutor de sua história o triângulo amoroso com Fred (Paulo Vilhena) e Mateus (Gustavo Falcão), que se arrasta por toda a novela.

A história dos três começa quando Mateus chega ao Rio de Janeiro e se apaixona instantaneamente por Camila, que está em um relacionamento com Fred. No entanto, a jovem se sente atraída pelo novo morador recém-chegado em terras cariocas, mas tem medo de se separar do atual namorado, pois teme que seu pai perca o emprego, já que Heitor trabalha para seu amado.

Camila também sofre com a pressão da mãe, que acredita que Fred é quem tem mais a oferecer à garota, já que o rapaz é bem-sucedido. A jovem cede e, para garantir a estabilidade financeira da família, decide se casar com o personagem de Paulo Vilhena, que mostra ser um homem dedicado e íntegro, fazendo com que a jovem se apaixone pelo marido, embora ainda pense em Mateus.

Os mocinhos se separam após uma armação de Fernanda (Juliana Didone), irmã adotiva de Fred, que, apesar do vínculo, sempre foi apaixonada por ele. Nesse tempo, Camila finalmente se envolve com Mateus, mas percebe que, na verdade, ama Fred de verdade e rompe o relacionamento com o mocinho, que fica arrasado.

Sendo assim, Camila termina a novela ao lado de Fred, com quem tem um final feliz. Mas Mateus não fica sozinho: o rapaz supera o coração partido e fica com a jornalista Sônia (Mariana Ximenes).

