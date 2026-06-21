Campeões de Bilheteria hoje exibe o filme Viúva Negra com Scarlett Johansson

Neste domingo, dia 21 de junho de 2026, a TV Globo exibe o filme Viúva Negra, logo após a Temperatura Máxima, a partir das 14h25 (horário de Brasília). O elenco conta com Scarlett Johansson, Florence Pugh e Rachel Weisz. Além de assistir na tv aberta, os fãs podem ver a transmissão online pelo Globoplay.

Em Viúva Negra, acompanhamos a vida de Natasha Romanoff após os eventos de Guerra Civil. Se escondendo do governo norte-americano devido a sua aliança com o time do Capitão América, Natasha ainda precisa confrontar partes de sua história, que ela tanto evita, quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado.

Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, ela terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores, e lidar com esses relacionamentos quebrados. Ao reencontrar suas raízes, e deixar de evitar lidar com suas vulnerabilidades e traumas, a heroína poderá encontrar a força que tanto precisa.

Bilheteria de Viúva Negra

Como já era esperado, Viúva Negra, da Disney / Marvel, ultrapassou a marca de US$ 100 milhões nas bilheterias americanas em seis dias, tornando-se o filme a atingir esse feito mais rapidamente durante a pandemia. O filme estreou em 2021.

Viúva Negra se junta a outros títulos no clube dos cem filmes em cartaz durante a pandemia, incluindo Velozes e Furiosos 9 , da Universal (8 dias em cartaz), Um Lugar Silencioso – Parte II, da Paramount (15 dias em cartaz), e Godzilla vs. Kong, da Warner Bros./Legendary (12 fins de semana em cartaz).

O longa estrelado por Scarlett Johansson conquistou a melhor estreia doméstica durante a pandemia, com US$ 80,3 milhões, e registrou as melhores segundas e terças-feiras desde o início da era da Covid-19, em meados de março de 2020, com US$ 7,16 milhões e US$ 7,6 milhões, respectivamente.

No filme da Disney, Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, confronta os aspectos mais sombrios de seu passado quando uma perigosa conspiração ligada a ele ressurge. Perseguida por uma força implacável que não medirá esforços para destruí-la, Natasha precisa lidar com sua história como espiã e os relacionamentos destruídos que deixou para trás muito antes de se tornar uma Vingadora.